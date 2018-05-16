Ali Güler, 15 yıldır orijinal tarifleriyle Osmanlı şerbeti yapıyor

Osmanlı mutfağının vazgeçilmezlerinden şerbet, saray mutfağındaki orijinal tarifleriyle Ramazan'da ferahlamak isteyenlerin beğenisine sunuluyor.

Kadıköy'de Osmanlı ve Türk yemeklerini günümüze taşıyan Ali Güler, Osmanlı döneminde su ve ilaç yerine kullanılan, ancak günümüzde unutulan şerbet kültürünü yaşatıyor.

Güler, 48 çeşit şerbeti özel tarifleriyle hazırlayarak şişeliyor. Ardından yılın 365 günü restoranında satışa sunuyor.

15 yıldır Osmanlı şerbeti yapıyor

Güler'in restoranı 53 yıl önce dedesi, amcası ve babası tarafından açıldı. Müşterilerin "Bari siz kültürümüze sahip çıkın" önerisiyle de restoranı 2003'te Osmanlı ve Türk mutfağına çevirdi.

Ali Güler, Osmanlı ve Türk mutfağına ait 720 çeşit yemeğin sunulduğu restoranında, 15 yıldır şerbet yapıyor.

Güler'in bir arkadaşı, Osmanlı sarayında aşçıbaşı olarak çalışan büyük dedesinin defterini Güler'e vermiş.

"Osmanlıca el yazısıyla şerbet tariflerinin olduğu bir defterdi. Defter yıllarca bir yerde kaldı. Bir gün bir dostumuz demirhindi şerbetini getirdi. Benim aklıma o defter geldi. İki kişiye tercüme ettirdim. Sonra ilk olarak demirhindi şerbetini yaptım. Bugünkü yaptığımız şerbetlerin tarifini o defterden öğrendim. Demirhindi şerbetinin ve Osmanlı şerbetlerinin en önemli özellikleri içerilerindeki baharat karışımıdır. Baharatlar da aynı miktarda değil. Kimisinden 3, kimisinden 70, kimisinden 150 gram koyulur. Bugün o defter sayesinde bu kültürümüze devam ediyoruz."

"Her şerbet doğru yapılmıyor"

Her şerbetin doğru yapılmadığını anlatan Güler, şöyle konuştu:

"Şerbetle uzaktan yakından alakası olmayan insanlar şerbet yapıyor. İnsanlarımız da onu içmek zorunda kalıyor. Osmanlı şerbeti dediğimiz şey 600 yıllık bir geçmişe sahip."

Güler, "Osmanlı şerbetlerinin padişahı" olarak bilinen demirhindi şerbeti olduğunu söyledi. Bu şerbetin en büyük özelliğinin ise, kan yapması ve enerji vermesi olduğundan bahsetti.

"Bu şerbeti 5 aylık bebekler ve hamileler bile içebilir. Lavanta şerbeti ise insanı sakinleştirir. Osmanlı mutfağında hemen hemen tüm çiçeklerin şerbeti yapılmış. Şerbet yelpazesi çok zengin. Nasıl Osmanlı mutfağı lebiderya, restoranımızda da 720'nin üzerinde Osmanlı ve Türk mutfağından yemek çeşidi sunuyoruz. Her gün de 13-14 yemek çıkıyor. Menüyü her gün değiştiriyoruz. Menümüzde yaklaşık 48 şerbet çeşidi var."

Ramazan'da şerbet önerileri

Ali Güler, sıcak günlere denk gelen Ramazan'da gündüz harareti alması için sahurda 2 bardak demirhindi şerbeti içilmesini önerdi.

Güler, "Bunun yanında en önemli şerbet gül şerbeti. Yaprakları içinde doğal. Şerbetlere kesinlikle buz atılmaz. Dolapta 4-5 saat soğutulduktan sonra içilir. Nane şerbeti ferahlatıyor. Gelincik, kızılcık şerbetini tavsiye ediyorum" dedi.

Diyabetik şerbet

Ali Güler, şeker hastaları için de özel bir diyabetik şerbet yapıyor.

"Bunun özü Kastamonu dağlarında yetişen ekşi elmadan olan bir ürün. İçinde şeker, tatlandırıcı yok. Tamamen doğal. Şekeri düşürme özelliği de var."

Tanıdıkları Güler'e hep "Ali Baba" olarak hitap ettiği için, şerbetlerini Ali Baba markasıyla üretmeye karar vermiş.

Güler, kendisinin üçüncü kuşak olarak bu kültürü yaşatmaya çalıştığını ve kızının da dördüncü kuşak olarak bu işe devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA