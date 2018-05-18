Ali Bektaş’tan sahur programında duygulandıran “Ben Bir Şehit Çocuğuyum” şiiri

TRT 1’de yayınlanan Sahur Bereketi, “Ramazan sevmektir, sevilmektir. Aynı topraklarda kardeşçe yaşayabilmektir” sözlerini esas alıyor.

Program, Ali Bektaş’ın sunumuyla Ramazan boyunca her gün saat 02.00’de yayınlanıyor. Ali Bektaş programın ilk gününde, “Ben Bir Şehit Çocuğuyum” şiirini okudu.

“Ben bir şehit çocuğuyum

Benim gibiler bilir

Bir gece vakti sabah erkenden, güneş tepedeyken

Karlı bir günde sel alıp yürüdüğünde yolları

Ya da bir ikindi vakti kapının ansızın çalmasının ne anlama geldiğini.

Benim gibiler bilir

Bir ananın oğlunun acısını duymadan önce

Elini kalbine götürüp

'Nolur çayımızı için, yemeğimizi yiyin ama evladımın haberini getirmeyin' der gibi bakışını..."

“TRT Ramazan boyunca şehadete vurgu yapacak”

Ali Bektaş’ın okuduğu “Ben Bir Şehit Çocuğuyum” şiiri şu sözlerle son buldu:

“...Ben bir şehit çocuğuyum

Benim babam bu vatan uğruna hain bir pusuda yürümüştür şehadete

Sakın öldü demeyin, ölmez şehitler.

Ben şehit çocuğuyum incitmem, incitemem babamı

Cesareti yüreğimdedir, vermem dünyaları alsam da bu cennet vatanı.”

Ayrıca Sahur Bereketi programında Ali Bektaş, “Bu toprakların bizim olmasının gerekçesi aslında şehadet ve şehitlerimiz. TRT Ramazan ayı boyunca yaptığı Ramazan programlarında bizim varlık sebebimiz olan şehadete ve şehitlere özel bir vurgu yapacak” dedi.

Kaynak: TRT Haber