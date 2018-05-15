11 ayın sultanı Ramazan başlıyor

Üç ayların sonuncusu olan Ramazan, onbir ayın sultanı olarak biliniyor. Bu ayda Kur'an-ı Kerim indirilmeye başlandı ve ay boyunca oruç tutmak farz olarak bildirildi.

Oruç, yılda bir ay Allah'a kulluk ve ibadet etmek amacıyla tutulur.

Oruç süresince, tan yerinin ağarmaya başlamasından güneşin batışına kadar bir şey yiyip içilmez. Orucu bozan bütün her şeyden uzak durulur.

Sahur yemeği imsak vaktinden önce yenen yemektir. İftar ise güneşin ufuktan kaybolmasının ardından orucun açılmasıdır.

Fıtır sadakası yani fitre, Ramazan Bayramı'na kadar, temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan Müslümanlar’ın kendileri ve velayetleri altındaki kişiler için yerine getirmekle yükümlü oldukları mali bir ibadettir.

Ramazan ayında kılınan teravih, yirmi rekatlık bir namazdır. Hz. Muhammed, “Kim Ramazan namazını (teravih) inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek kılarsa onun geçmiş günahları bağışlanır?” buyurmuştur.

Hz. Muhammed, orucu şöyle anlatmıştır:

"Oruçlu için iki sevinçli zaman vardır: Birincisi iftar zamanı, ikincisi Allah'a kavuştuğu ve orucunun mükafatını aldığı zaman."

Kaynak: TRT Haber