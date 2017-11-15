TRT Yönetim Kurulu Üyeliğine adaylık başvurusu

TRT Yönetim Kurulu Üyeliği için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunulabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, RTÜK'ün 6 Kasım'daki toplantısında, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'a göre, hukuk alanında görev yapan TRT Yönetim Kurulu Üyesinin, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'nun 11. maddesi gereğince görev süresinin 14 Aralık'ta sona ermesi nedeniyle, yerine Bakanlar Kurulu tarafından atama yapılabilmesi için iki aday belirlenmesine karar verildiği belirtildi.

Buna göre, aday başvurularının duyurunun Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren başlayacağı ve müracaatların 10 gün içinde (10'uncu gün saat 18.00'e kadar) yapılacağı kaydedildi.

Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'nun 11. maddesinde belirtilen şartları taşıyan adayların, RTÜK İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına posta ile veya şahsen başvuruda bulunabileceği duyuruldu. Eksik veya usulüne uygun hazırlanmayan belgeyle yapılan müracaatlar ile postada yaşanabilecek gecikmelerden kaynaklanan başvuruların dikkate alınmayacağı vurgulandı.

Adaylık başvurusu için istenen belgeler şöyle:

"Başvuru dilekçesi, öz geçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, diploma aslı veya kurumca onaylı sureti, sabıka kaydının bulunmadığına ve herhangi bir siyasi partiye üye olmadıklarına dair yazılı beyan."