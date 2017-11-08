TRT World Ortadoğu'daki insanlık dışı organ ticaretini ekranlara taşıyacak

TRT World'de yayınlanan "Off the Grid" belgesel serisinin "Suriye Yolunda Sessiz Ölüm" adlı yeni bölümü, Ortadoğu'da açığa çıkan yasadışı ve insanlık dışı organ ticaretini gözler önüne serecek.

Belgesel serisi "Off the Grid", dünyanın dört bir yanında zorlu yaşam koşulları içindeki mazlum insanların hikayelerini anlatmaya devam ediyor.

Belgeselin "Suriye Yolunda Sessiz Ölüm" adlı yeni bölümü, 11 Kasım Cumartesi saat 12.15'te TRT World ekranında olacak. Bölümde, Ortadoğu'da açığa çıkan yasadışı ve insanlık dışı organ ticareti ekranlara taşınacak.

Belgeselin yapımcı ve yönetmenliğini üstlenen, Arap dünyasının deneyimli gazetecilerinden Mouhssine Ennaimi ve TRT World Baş Yapımcılarından Alexandra Pauliat'ın uzun ve detaylı bir çalışma sonucu ortaya çıkarttığı haber dosyası, Suriyeli mültecilerin yaşam koşullarının her geçen gün ağırlaştığı Lübnan'daki koşulları ele alacak.

Abu-Ahmed ve Abdallah'ın hikayesi

Belgeselin yeni bölümü, Lübnan'da yaşayan Suriyeli mültecilerin yiyecek bulmanın ve barınmanın imkansız hale geldiği şu günlerde hayatta kalmak için farklı yollara başvurmalarını ve organlarının bir bölümünü satarak hayatta kalmaya çalışmalarını anlatıyor.

Belgeselde ailelerini beslemek için başka çare bulamayan Abu-Ahmed ve Abdallah'ın kan donduran hikayeleri, röportaj ve çok özel görüntüler ile ekrana getirilirken, organ ticaretine nasıl dahil oldukları, karşılığında söz verilen parayı dahi alamadıkları ve yaşadıkları sağlık sorunları, kanlı ticaretin tüm detaylarıyla gözler önüne seriliyor.

Belgeselde ayrıca, yasadışı eylemlere tanık olmuş bir asistan cerrahın röportajı da ekrana getiriliyor.