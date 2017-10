TRT World bir gelenek başlatıyor: TRT World Forum

İlk gününe Başbakan Binali Yıldırım’ın katıldığı ve dünyaca ünlü isimlerin de yer aldığı Forum’un ilk yıl teması, “Belirsizlik Çağında Değişime İlham Olmak”. TRT World Forum’un konuşmacıları arasında; referandum krizi yaşayan İspanya’nın eski Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, Malcolm X’in kızı aktivist Ilyasah Shabazz, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Afrika Kalkınma Bakanı Bathabile Olive Dlamini, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ve RUSI Genel Direktörü Karin von Hippel de yer aldı.

Forumda ikinci gün (bugün):

T.C. Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve İspanya eski Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero’nun yapacakları açılış konuşmalarının ardından,

- İnsani Yardımı Yeniden Yorumlamak

Panelistler: Fuat Oktay (Başbakanlık Müsteşarı), Bathabile Olive Dlamini (Güney Afrika Sosyal Kalkınma Bakanı), Mukesh Kapila (Profesör, Manchester Üniversitesi), Richard Falk (Onursal Profesör, Princeton Üniversitesi), Paul Polak (Kurucu, Windhorse International)

- Sosyal Medya Fenomenleri ve Toplumun Söylemini Değiştirmedeki Rolleri

Panelistler: Riyaad Minty (Dijital Strateji Yöneticisi, TRT World), Humza Arshad (Sosyal Medya Fenomeni), Subhi Taha (Sosyal Medya Fenomeni), Amena Khan (Sosyal Medya Fenomeni), Didem Kaya (Yardımcı Yapımcı, TRT World)

- Korkudan Medet Ummak: Yabancı Düşmanlığı ve İslam Karşıtlığının Siyasallaşması

Panelistler: Brendan Cox (Kurucu, The Great Get Together), Ilyasah Al-Shabazz (Başkan, Malcolm X Vakfı), Farid Hafez (Öğretim Görevlisi, Salzburg Üniversitesi), Sayeeda Warsi (İngiltere’nin İlk Müslüman Kadın Bakanı), Maha Azzam (Mısır Devrim Konseyi Başkanı) başlıklı paneller düzenlenecek.

Forum ve katılımcılarla ilgili detaylı bilgiye forum.trtworld.com adresinden ulaşabilir.