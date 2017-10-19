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TRT World bir gelenek başlatıyor: TRT World Forum

TRT World Forum, uzman akademisyen, siyasetçi, gazeteci, sivil toplum ve think-tank çalışanı olmak üzere yurt içinden ve dışından yaklaşık 400 profesyoneli bir araya getiriyor.