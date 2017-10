TRT World bir gelenek başlatıyor: TRT World Forum

TRT World Forum, alanında uzman akademisyen, siyasetçi, gazeteci, sivil toplum ve think-tank çalışanı olmak üzere yurt içinden ve yurt dışından yaklaşık 400 profesyoneli İstanbul’da bir araya getiriyor.

Güncel siyasi meselelerin ve medyanın sorumluluğunun tartışmaların merkezine alınacağı Forum’da, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi, insani yardım, uluslararası sistemin yaşadığı kriz ve buna yönelik çözüm önerileri gibi konular üzerine oturumlar gerçekleştirilecek.

Bu yıl ilk kez düzenlenecek ve geleneksel hale getirilecek olan TRT World Forum katılımcıları arasında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nahda Hareketi Lideri Raşid Gannuşi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, RUSI Genel Direktörü Karin von Hippel, aktivist ve yazar olan Malcolm X’in kızı Ilyasah Shabazz ile eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero bulunuyor.

İngiltere İnanç ve Toplumlardan Sorumlu eski Bakan ve İngiltere’nin ilk Müslüman kadın bakanı Barones Sayeeda Warsi’de dikkat çeken konuşmacılar arasında yer alıyor.

18 Ekim akşamı gerçekleştirilecek “TRT World Citizen” projesinin lansmanı ile TRT World'ün insani krizlerle ilgili farkındalığı arttırmak üzere kurduğu sosyal sorumluluk girişimi anlatılacak.

Resmi havayolu sponsorluğunu Türk Hava Yolları, eğitim sponsorluğunu İbn Haldun Üniversitesi, küresel iletişim partnerliğini Anadolu Ajansı ve medya sponsorluğunu Reuters Haber Ajansı’nın üstlendiği TRT World Forum, 18 Ekim’de başlıyor.

Forumda ilk gün:

- Küresel Gündemi Yeniden Tanımlamak: Eski Güçler’e Karşı Yeni Oyuncular

Panelistler: Dr. Karin von Hippel (Genel Direktör, RUSI), Prof. Stephen Chan Obe (Profesör, SOAS Üniversitesi) , Prof. Pan Wei (Profesör, Pekin Üniversitesi), Prof. Gülnur Aybet (Cumhurbaşkanı Başdanışmanı), Kingsley Makhubela (CEO, Brand South Africa)

- Ortadoğu’da Son Gelişmeler ve Yaklaşan Tehlikeler

Panelistler: Raşid Gannuşi (Kurucu, Nahda Hareketi), İbrahim Kalın (T.C. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü), Tarık Yusuf (Direktör, Brookings Doha Center), Jonathan Nicolas Powell (Direktör, Inter Mediate)

- Sorumlu Habercilik: Medya Etiği ve Savaş Suçlarını Haberleştirmek

Panelistler: Resul Serdar Ataş (Baş Editör, TRT World), Rodney Dixon (Uluslararası Hukuk Uzmanı, Temple Garden Chambers), Nicole Johnston (Savaş Muhabiri, TRT World), Sara Helm (Gazeteci-Yazar), Simon Marks (CEO, Future Story News) başlıklı paneller düzenlenecek.

Forumda ikinci gün:

T.C. Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve İspanya eski Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero’nun yapacakları açılış konuşmalarının ardından,

- İnsani Yardımı Yeniden Yorumlamak

Panelistler: Fuat Oktay (Başbakanlık Müsteşarı), Bathabile Olive Dlamini (Güney Afrika Sosyal Kalkınma Bakanı), Mukesh Kapila (Profesör, Manchester Üniversitesi), Richard Falk (Onursal Profesör, Princeton Üniversitesi), Paul Polak (Kurucu, Windhorse International)

- Sosyal Medya Fenomenleri ve Toplumun Söylemini Değiştirmedeki Rolleri

Panelistler: Riyaad Minty (Dijital Strateji Yöneticisi, TRT World), Humza Arshad (Sosyal Medya Fenomeni), Subhi Taha (Sosyal Medya Fenomeni), Amena Khan (Sosyal Medya Fenomeni), Didem Kaya (Yardımcı Yapımcı, TRT World)

- Korkudan Medet Ummak: Yabancı Düşmanlığı ve İslam Karşıtlığının Siyasallaşması

Panelistler: Brendan Cox (Kurucu, The Great Get Together), Ilyasah Al-Shabazz (Başkan, Malcolm X Vakfı), Farid Hafez (Öğretim Görevlisi, Salzburg Üniversitesi), Sayeeda Warsi (İngiltere’nin İlk Müslüman Kadın Bakanı), Maha Azzam (Mısır Devrim Konseyi Başkanı) başlıklı paneller düzenlenecek.

Forum ve katılımcılarla ilgili detaylı bilgiye forum.trtworld.com adresinden ulaşabilir.