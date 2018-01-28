TRT Haber'den kamuoyuna duyuru

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, terör örgütü PYD/PKK'dan temizlenen Burseya Dağı'ndan canlı görüntülerle aktarılan yayın sırasında yaşanan kazayla ilgili TRT Haber olarak açıklamamız aşağıdadır:

"28.01.2018 tarihinde (bugün) Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ÖSO ile birlikte Zeytin Dalı harekâtı çerçevesinde Burseya Dağı’nı ele geçirmek için başlattığı operasyon TRT Haber kanalında başarılı bir şekilde izleyicilerimize ulaştırılmıştır. Operasyonun yapıldığı Burseya Dağı’ndan canlı görüntülerle aktarılan yayın sırasında ekranda olan spikerimiz, bağlantı yaptığı muhabirimiz Bülent Çulcuoğlu’nun ifadelerini canlı yayının vermiş olduğu heyecanla yanlış aktarmıştır. Bu istenmeyen bir canlı yayın kazasıdır.

Yaşanan bu üzücü hatanın ardından spikerimiz derhal ekrandan çekilmiş, yerine yeni bir arkadaşımız görevlendirilmiştir. Ayrıca söz konusu spikerimiz hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurur ve yaşanan bu hata nedeniyle özür dileriz."