Payitaht Abdülhamid 19. bölüm 2. fragman

Payitaht Abdülhamid 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
Yeni bölüm her cuma saat 20.00'da TRT 1'de...
'3. havalimanının ilk etabının resmi açılışı 29 Ekim 2018'de yapılacak'
Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi
TANAP planlanandan erken tamamlanacak
Şiddetli fırtına Orta Amerika'yı esir aldı
Her 4 kişiden 1'i bu hastalığın pençesinde
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'Mektubun Türkiye açısından geçerliliği yok'
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