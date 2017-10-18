TRT World kanal Koordinatörü Fatih Er, İstanbul'da gerçekleştirilen 'TRT World Forum'un detaylarını TRT Haber'de yayınlanan Elif Saygılıer'in sunduğu Ekonomi 7/24 programında anlattı. Birçok ülkeden yaklaşık dört yüz siyasetçi, iş adamı, akademisyen, aktivist ve gazeteciyi bir araya getirdiğini belirten Fatih Er, forumda küresel sorunların ele alınacağını söyledi.

"İnsan odaklı yayın yapıyoruz"

TRT World'u kurarken nasıl diğerlerinden farklı olabiliriz arayışına girdiklerini hatırlatan Fatih Er, "Bölgemizde yaşanan olaylar Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Uluslararası bir kanalı bu dengeleri gözeterek açmak zorundaydık. Hedefimizi insanı merkeze yerleştirmek olarak belirledik. Olayları nasıl insani dram üzerinden işleyebiliriz bunun üzerinde durduk. Suriyelilerin dramını anlatan onlarca haber yaptık, bölgeye de bu konuda referans olmayı başardık. Bölgemizdeki krizlerin ve olayların ilgili insanın yaşamını nasıl etkilediğinin üzerinde durmaya çalıştık." dedi.

"Türkiye'deki olayları tek taraflı yansıtıyorlar"

Uluslararası bazı medya organları Türkiye'deki olayları tek taraflı olarak ekrana yansıtıyor. Bunun en büyük örneğini gezi parkı olayları sürecinde, 17-25 Aralık darbe girişiminde ve 15 Temmuz darbe girişiminde yaşadık. TRT World olarak Türkiye'nin kaynağı olma hedefindeyiz. Türkiye'nin sesini uluslararası ortamda duyurmaya çalışıyoruz. 51 farklı ulustan gazeteci TRT World bünyesinde görev yapıyor. Olayları tüm gerçekliğiyle görmek için gayret ediyoruz." şeklinde konuştu.

"Belirsizlik çağında değişime ilham olmak"

Forumun temasının “Belirsizlik Çağında Değişime İlham Olmak” olduğunu hatırlatan TRT World kanal Koordinatörü Fatih Er şunları söyledi;

"ABD ve Avrupa'da ırkçı düşünceler öne çıkmaya başladı. Kuzey Kore sorunu. Ortadoğuda bitmek bilmeyen savaşlar. Tüm bunlar belirsizlik çağında yaşadığımızı ispat ediyor. Biz bu çağı değiştirmek için neye ilham olabiliriz, neyi başlatabilirizin arayışı içerisindeyiz. Doğunun insanı öldüğünde batının insanı bunu duysun, hissetsin istiyoruz."

TRT World olarak sosyal sorumluluk projelerine imza attıklarını hatırlatan Er sözlerini şöyle tamamladı;

"Suriyeli gençlere habercilik eğitimi verdik, Avrupa'da binlerce Suriyeli çocuk kayboldu bu çocukların peşine düşülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunlar organ mafyası ve kötü niyetli kişiler tarafından kaçırıldı. Bu dünyanın gündemine yeterince gelmedi. Sivil toplum kuruluşlarını harekete geçirmeyi istiyoruz ve yayınlayacağımız belgesel ile ses getirmeyi hedefliyoruz." dedi.