İbrahim Eren: TRT World ile insanı haberin merkezine koyduk

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT World Forum'un "Büyük Markalar Büyük Çözümler: Kurumsal Sosyal Sorumluluğu Destekleme" oturumunda konuştu.

Eren, kamu yayıncısı TRT World'ün amacının kar olmadığını, habercilik sektöründe fark yaratmak için insanı haberin ortasına koyduklarını belirterek, "Bir ülkede bir şey olduğu zaman biz ilk, dünyadaki büyük güçlere olan etkisine bakmıyoruz. İnsanların hayatlarıyla ilgili hesaplar da yapmıyoruz. Biz izleyicilerimiz anlasın, hissetsin istiyoruz. Olayın olduğu yerdeki halk ne hissediyor, anlatabilmek istiyoruz. Onun için insanı haberin ortasına koymaya çalıştık. Böyle yapmak zor. Çünkü genel uygulamada uluslararası alanda 'haber her şeyden önemli' yönünde. Biz de dedik ki TRT, haberden fazlası." dedi.

Eren, konuşmasına şöyle devam etti:

Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak dünyayı değiştiremeyeceklerini bildiğini ifade eden Eren, "Dünyayı değiştiremem ama kendimi ve kendi kurumumu değiştirebilirim. Bu, değişime ilham olabilir. Dünya Vatandaşı İnisiyatifi de benzer fikirle ortaya çıktı. Herkes, her zaman aynı anda haklı olamaz ya da doğru şeyi yapamaz. Bazen kötü şeyler de yapabiliyoruz. Olayın özü şu; doğru şeyi yapmaya çalıştığımız zaman ve kurumun felsefesini de işin içine kattığımız zaman insanlar ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Kurumda olumlu bir hava varsa insanlar ellerinden geleni yapıyorlar." diye konuştu.