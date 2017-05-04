Diriliş Ertuğrul'da nefes kesen sahne

TRT'nin en çok izlenen ve reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul'un 86. bölümünde Ertuğrul Bey ile Ural'ın çekişmeli sahnesi nefesleri ağza getirdi.
Suriye'de "çatışmasızlık bölgeleri" oluşturulacak
12 Eylül askeri darbesine ilişkin dava düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya seyahatinin ayrıntılarını paylaştı
Erdoğan-Putin görüşmesi Rus basınında
Stres çarkına yasak kararı
Askeri üs bölgesine sızmaya çalışan teröristler etkisiz hale getirildi
Başkentte aksiyon dolu saatler
'15 dakika kuralı'na takılanlar için ÖSYM'den açıklama
Türkiye'nin dört bir yanını gezerek bal üretiyor