  • 04 MAYIS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Diriliş Ertuğrul'da nefes kesen sahne

Diriliş Ertuğrul'da nefes kesen sahne

TRT'nin en çok izlenen ve reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul'un 86. bölümünde Ertuğrul Bey ile Ural'ın çekişmeli sahnesi nefesleri ağza getirdi.

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Diriliş Ertuğrulda nefes kesen sahne

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