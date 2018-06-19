Zihinsel engelli öğrencilerin ürettiği mobilyalarla kamu kurumlarına destek

Mersin'de doğuştan yüzde 50 zihinsel engeli bulunan 8 öğrenci, staj yaptıkları mobilya atölyesinde ustalarla birlikte mobilya üretiyor. Öğrenciler, bu mobilyalarla özel ve kamu kurumlarının yaklaşık 500 bin liralık ihtiyacının karşılanmasına katkı sağladılar.

Engelli öğrencilere lise seviyesinde eğitim veren özel bir iş okulunda mobilya üretimini öğrenen öğrenciler, Mersin Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu mobilya atölyesinde staj yapıyor.

Mobilya bölüm şefi Mesut Şen'in önderliğinde mesleki disiplin kazanıp üretim yapan öğrenciler, hem özel hem de kamu kurumlarının siparişlerinin hazırlanıp teslim edilmesine katkı veriyor.

Bölüm şefi Mesut Şen, özel öğrencilerle üretim yapmanın çok keyifli olduğunu söyledi.

Öğrencilere iş öğretmekle birlikte üretim de yaptıklarını anlatan Şen, "Bu yıl Mersin Valiliği ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün vermiş olduğu projelerin ürünlerini yaptık. 'Eğitimli Kadın Mutlu Toplum Projesi' kapsamında 6 ilçede kurs merkezleri kuruldu. Buraların mobilya donatımını bu öğrencilerin de katılımıyla yaptık. Yaklaşık 500 bin liralık bir işti. 10 kamyon mobilyayı üretip götürüp yerlerine yerleştirdik" dedi.

"Aileler çok memnun"

Mesut Şen, yetiştirdikleri öğrencilerin sektörde kolayca iş bulabileceğini anlattı:

"Öğrencilerimiz kalfa düzeyinde dışarıdaki bir mobilya dükkanında iş yapabilir durumdalar. Aileleri de çok memnun. Haftanın 4 günü gelip iş öğreniyorlar. Aynı zamanda evlerinde de eksik olan işleri yapıyorlar."

Öğrencilerden Mustafa Söylemez ise hem staj yaptıklarını hem de mobilya ile ilgili her türlü şeyi öğrendiklerini söyledi.

"Arkadaşlarımla birlikte mobilya üretiyoruz. Burada çok güzel vakit geçiriyoruz. Birlikte bir şeyler üretmek çok güzel."

Kaynak: AA