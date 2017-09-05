Zeugma Mozaik Müzesi bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden biri olan Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi 10 günlük Kurban Bayramı tatilinde 6 bin 605 kişi tarafından ziyaret edildi.

Yaklaşık 6 yıl önce 30 bin metrekarelik alanda hizmete açılan Zeugma Mozaik Müzesi, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

"Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"ne de sahip müzede, Çingene Kızı, Mars heykeli, Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler sergileniyor.

Gaziantep Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Bülent Öztürk, yaptığı açıklamada, Zeugma Mozaik Müzesi'nin 2011 yılında ziyarete açıldığını hatırlattı.

Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin müzeye ilgisinden memnun olduklarını dile getiren Öztürk, müzenin her geçen gün ziyaretçi sayısının arttığını aktardı.

Öztürk, 10 günlük Kurban Bayramı'nda yoğun ziyaretçi ağırladıklarını belirterek, "Gaziantep'e ziyaretçi çekme kapsamında bir kampanya başlatmıştık. Bu kampanyayla beraber Kurban Bayramı'nı kentte dolu dolu geçirdik. Kentimize Türkiye'nin birçok farkı yerinden ziyaretçiler geldi. Kentin tarihi ve turistik yerlerini gezerken Zeugma Müzemizi unutmadılar. Ayrıca çevre illerden de çok fazla ziyaretçi aldık." dedi.

Zeugma Mozaik Müzesinin ziyaretçi sayından memnun olduklarını vurgulayan Öztürk, "Geçen yıl Kurban Bayramı'nda 3 bin 448 kişinin ziyaret ettiği Gaziantep Mozaik Müzesini, bu bayram 6 bin 605 kişi gezdi. Ziyaretçi sayımızın artmasında yeni açılan bölümümüzün de etkisi oldu. Müzemize her geçen gün ziyaretçi sayısı artıyor. Bu durumdan çok memnunuz. Herkesin bu güzellikleri gelip yerinde incelemesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçiler hayran kalıyor

İstanbul'dan turla Gaziantep'e gelen Fatma Kaya ise Zeugma Mozaik Müzesine hayran kaldığına değinerek, "Buraya gelince çok etkilendim. Harika mozaikler var. Bu kadar güzel olduklarını bilmiyordum. Tüm mozaikler ilgimi çekti ancak Çingene kızı mozaiği çok ayrı güzel. Herkesin bu müzeyi görmesini bekliyorum." diye konuştu.

Kayseri'den ailesiyle tatil için Gaziantep'e gelen Süleyman Turgut da mozaik müzesinden çok fazla etkilendiğine işaret ederek, "İlk kez mozaik müzesine geldik. Mozaiklerden çok etkilendik. Burası geçmiş dönemdeki insanların yaşamlarına ışık tutuyor. İyi ki buraya geldik, bu güzellikleri yerinde görme imkanı yaşadık." dedi.