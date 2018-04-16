Zeugma Antik Kenti çelikle korunacak

Gaziantep'in Fırat Nehri kıyısında yer alan ve "Çingene kızı" mozaiğiyle ünlenen Zeugma Antik Kenti'ndeki eserleri yağmur ve sıcaktan koruyacak yeni nesil çatının yapımı tamamlandı.

Antik kent, milattan önce 2'nci ve 3'üncü yüzyıllarından kalma mozaiklerle süslenmiş Roma evlerini bünyesinde barındırıyor.

Zeugma Müzesi'nde ise Birecik Barajı'nın yapımı sırasında su altında kalma riski bulunan başta "Çingene kızı" mozaiği olmak üzere birçok eser sergileniyor.

Yaklaşık 20 bin dönüm üzerine kurulu antik kentin tepe kısmındaki "Mousalar Evi" olarak adlandırılan Roma villasındaki çalışmalar sırasında ortaya çıkarılan eserler ise yerinde bırakılarak ziyaretçilere açıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB), her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği antik kentteki bu eserleri yağmur ve sıcaktan korumak için yeni nesil çatı yaptırdı.

Yeni çatı, ışığı geçirerek aydınlık bir ortam oluşmasına imkan verirken, ısıyı engelleyerek mozaiklerin zarar görmesinin önüne geçiyor.

KUDEB Daire Başkanı Serdar Murat Gürsel, Gaziantep'in tarihi bir kent olduğunu, bünyesinde birçok tarihi yapı barındırdığını söyledi.

Antik kentte ortaya çıkarıldıktan sonra yerinde sergilenen eserler, özellikle de mozaikler yağmurdan ve sıcaktan ciddi zarar görüyor.

"Işığı geçirecek, sıcaklığı geçirmeyecek"

Antik kentin gün yüzüne çıkarılması için başlatılan kazı çalışmaları 48 yıldır devam ediyor.

Gürsel, Zeugma Antik Kent üzerindeki çatının sadece gölge görevi gördüğünü, tarihi yapıları koruyamadığını anlattı.

"Yerinde sergilenen mozaiklerin üzerinde kurulu müze yapısının çatısıyla ilgili çok ciddi sıkıntılar vardı. Yapının büyüklüğü 2 bin metrekareyi geçiyor. Buranın yağmurdan etkilenmemesi, içeriye su girmesi ve ısıyı geçirmemesi için var olan çatıyı komple değiştirdik. Üzerine çelik konstrüksiyon bir çatı yaptık. Bunun üzerini de metalle kapladık. Işığı geçirecek ama ısıyı geçirmeyecek en uygun yapıyı bulduk ve onu uyguladık."

Çalışmalar yaklaşık 60 gün sürdü.

Yeni çatı sayesinde ziyaretçiler eserleri daha yakından görme fırsatı bulacak.

Kaynak: AA