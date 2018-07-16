Zengin florasıyla Ağrı'nın su altı güzellikleri

Türkiye'nin en büyük milli parklarından Ağrı Dağı Milli Parkı, su altı güzellikleriyle ön plana çıkıyor.

Yüksekliği dolayısıyla "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Karasu ve Bulakbaşı suları, bulundukları bölgeye can verirken, su altında ise birbirinden güzel flora ve faunayı barındırıyor.

Ağrı Dağı'nın zirvesinde bulunan karların erimesiyle biriken suların beslediği bölge, onlarca su altı bitkisi ile balık, kemirgen, sürüngen ve yumuşakçalarla adeta doğal bir akvaryumu andırıyor.

Amatör dalgıçların ve su altı meraklılarının ilgisini çeken alan, her geçen gün yayılan ünüyle farklı bölgelerden gelen ziyaretçilerini ağırlıyor.

Birçok doğal güzellik bir arada

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Mete Türkoğlu, Ağrı Dağı Milli Parkı'nın Doğu Anadolu bölgesi için önemli değerlerden biri olduğunu söyledi.

Bulakbaşı ve Karasu sazlığının canlılar için önemli bir yaşam alanı olduğunu anlatan Türkoğlu, "Bu sulak alanlarda Ağrı Dağı ve Aras Nehri'nden gelen alüvyal toprakların, verimli suların, planktonların oluşturduğu su altındaki besin zenginliğinden zooplankton (sularda bulunan, ancak mikroskopla görülebilen yaratıklar) oluşmasıyla bunlarla beslenen balık ve diğer canlılara yaşama imkanı sağlıyor" dedi.

Sulak alanın bulunduğu bölgenin de birçok doğal güzelliği barındırdığından bahseden Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Bu haliyle adeta doğal bir akvaryum gibi görüntüler sergiliyor. Özellikle ıstakoz, sarı balık, caner balığı, sazan balığı dediğimiz türlerden balık türlerimiz yaşıyor. Bunun dışında, özellikle Edirne ve Iğdır'da görülen su maymunu, bayrak niteliğinde bir görünüm sağlıyor. Buradaki bu verimliliğin sonucunda Ağrı Dağı ve Aras'tan gelen suların oluşturduğu alanda oldukça çeşitli kuş türlerimiz de yaşıyor. Etrafında ise Ağrı Dağı'nın sunmuş olduğu güzellikleri görüyoruz."

Belgesel yapımcılarına davet

Milli parkın su altı meraklıları için tercih edilebilir, en iyi bölgelerden olduğunu vurgulayan Türkoğlu, şunlardan bahsetti:

"Buradaki sularımız derinliği 6 metreyi geçmeyen, derin olmayan, gelgitlerin olmadığı, durgun sular niteliğinde olan bir su. Özellikle amatör dalgıçları ve amatör belgesel yapımcılarını buraya davet ediyoruz. Su altı meraklılarına Ağrı Dağı'nın oluşturduğu bu suların su altı güzelliklerinden faydalanmalarını tavsiye ediyoruz."

Kaynak: AA