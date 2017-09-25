  • 25 EYLÜL 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 28º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.522
    EURO 4.194
  • BIST 102483.6
    ALTIN 146.439
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Zeki Müren'in hiç görmediğiniz fotoğrafları

Zeki Müren'in hiç görmediğiniz fotoğrafları

Türkiye’nin Sanat Güneşi Zeki Müren’in ölümünün üzerinden tam 21 yıl geçti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Zeki Mürenin hiç görmediğiniz fotoğrafları

63 yaşında hayata veda eden Zeki Müren, TRT’nin İzmir televizyonunda bir programa katılmış sahnede aldığı ödülden sonra makyaj odasında fenalaşmış ve acilen hastaneye kaldırılmıştı. Ancak tüm müdahalelere rağmen ünlü sanatçı hayatını kaybetmişti.


İşte ‘‘Sanat Güneşi Zeki Müren’’in bilinmeyen fotoğrafları…
 

Zeki Müren`in çocukluğu...

 

Klasik Türk müziğinin en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilen Zeki Müren, 300 dolayında şarkı besteledi, 600`ü aşkın plak ve kaset doldurdu.

 

Aynı zamanda besteci, söz yazarı ve oyuncu olan sanatçı 1991 yılında "Devlet Sanatçısı" ünvanıyla ödüllendirildi.

FOTOĞRAFLARIN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

Etiketler: zeki müren, sanat güneşi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER