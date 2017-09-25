Zeki Müren'in hiç görmediğiniz fotoğrafları

63 yaşında hayata veda eden Zeki Müren, TRT’nin İzmir televizyonunda bir programa katılmış sahnede aldığı ödülden sonra makyaj odasında fenalaşmış ve acilen hastaneye kaldırılmıştı. Ancak tüm müdahalelere rağmen ünlü sanatçı hayatını kaybetmişti.



İşte ‘‘Sanat Güneşi Zeki Müren’’in bilinmeyen fotoğrafları…



Zeki Müren`in çocukluğu...

Klasik Türk müziğinin en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilen Zeki Müren, 300 dolayında şarkı besteledi, 600`ü aşkın plak ve kaset doldurdu.

Aynı zamanda besteci, söz yazarı ve oyuncu olan sanatçı 1991 yılında "Devlet Sanatçısı" ünvanıyla ödüllendirildi.

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