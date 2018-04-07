"Zamanda Safranbolu" belgeseliyle Safranbolu'nun yeniden doğuşu anlatılıyor

Türk belgesel sinemacılığının usta ismi Suha Arın, 42 yıl önce "Safranbolu'da Zaman" adlı belgeseliyle En İyi Kısa Metrajlı Film dalında Altın Portakal Ödülü almıştı. Ayrıca, Safranbolu'nun UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alınmasında "Safranbolu'da Zaman" filminin payı büyük.

Şimdiyse, belgeselin yapımında yer alan öğrenciler, Safranbolu'nun yeniden doğuşunu anlatmayı hedefliyor. Bunu "Zamanda Safranbolu" adlı bir filmle gerçekleştirecekler. Böylece hem 14 yıl önce vefat eden Akın'ın anısını yaşatacaklar hem de Safronbolu'yu Türkiye'ye yeniden tanıtacaklar.

1976'da Suha Arın'ın öğrencileri olan Nesli Çölgeçen, Yalçın Yelence ve Kemal Sevimli, 10 kişilik ekiple belgesel çekimlerine başladı.

Belgeselin proje koordinatörü ve Suha Arın'ın kardeşi Reha Arın, Safranbolu'da yeniden çekim yapmanın büyük mutluluk verdiğini söyledi.

"Kadirşinas öğrencilerine teşekkür ediyorum. Onlar beni kırmadılar, böyle bir filmin yapımında görev almaktan zevk duydular. Ailemizin fertleri gibiydi hepsi. Öğrencilik yıllarında hep babaevimizde günlerce Suha Arın'la çalışırlardı. Çok ağır koşullarda, o günün koşullarında film çekmek başlı başına bir şeydi. Raylar taşınır, döşenir, inanılmaz meşakkatli bir işti. İnşallah bundan sonra onların öğrencileri de 42 yıl sonra Safranbolu'yu bir belgeselle çekerler."

Filmin bütçe ve projesi iki yılda hazırlandı.

Artık başka bir Safranbolu var

Safranbolu'da bir yenilenme başlaması Suha Akın'ın öğrencilerini yeni bir film çekmeye teşvik etti.

Yönetmen Nesli Çölgeçen duygularını şöyle anlatıyor: "Bugünlere geldiğimizde de geri baktığımız anda bizim 'Safranbolu'da Zaman' çektiğimiz zamanki Safranbolu yok artık başka bir Safranbolu var."

Yönetmen Kemal Sevimli de yaşadığı duygulardan bahsetti.

"Safranbolu'da Zaman' filmi sonbaharda çekilmişti. Safranbolu artık hayatının sonbaharını yaşayan kasabaydı. Çocukluğunu, gençliğini, olgunluğunu yaşamış, saçlarına kiremitleri vasıtasıyla kırlar düşmüş, belki de ölüm çizgisine yaklaşmış bir Safranbolu'ydu. Biz 'Zamanda Safranbolu' filmiyle, o kasabayı ölüm çizgisinden uzaklaştırdık, yeniden yaşam kazandırdık."

Kaynak: AA