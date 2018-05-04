Yunus Emre, Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası çerçevesinde Eskişehir’de anılıyor

İnsan sevgisinin şairi Yunus Emre… Şiirleriyle dünya insanının gönlünde yer edindi.

Anadolu mutasavvıfı, Türkçe şiirin öncüsü ve halk şairi. Türk tasavvuf edebiyatında kendine has bir tarzla insan sevgisini anlattı. Şiirleriyle Türkçe’nin gelişimine önemli katkılar sağladı.

Çeşitli etkinliklerle anılacak

1991 yılı, UNESCO tarafından Yunus Emre’nin doğumunun 750. yılı olarak kabul edildi.

Uluslararası Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası’nda ise, Eskişehir’de yaşadığı bilinen şairi anmak için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bu yıl 4 Mayıs’ta başlayacak olan etkinlikler 10 Mayıs’ta sona erecek. Eskişehir’de bulunan camilerde Yunus Emre’nin Allah aşkı ve insan sevgisi ile ilgili vaazlar verilecek. Mihalıççık Yunus Emre Mahallesi’nde anma töreni düzenlenecek.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde “Yunus Emre Bahar Konseri” verilecek ve Anadolu Üniversitesi’nde “Yunus Emre Konulu Konferans” düzenlenecek.

Kaynak: TRT Haber, AA