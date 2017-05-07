Yunus Emre kabri başında anıldı

Vali Azmi Çelik, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Erdemir, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, Mihalıççık Kaymakamı Göksel Yüksel, İlçe Belediye Başkanı İsmail Uysal ile diğer protokol üyeleri, Yunus Emre'nin kabri başında dua etti.

Çelik, şöyle konuştu:

"Yunus Emre, İslam tasavvuf geleneğiyle yetişmiştir. O, tasavvufun rehberliğiyle çıktığı aşk yolculuğunda daima Hakk'ı aramanın, Allah'a layık bir kul olmanın mücadelesini vermiştir. Yunus Emre'nin evrensel mesajları dünyaya ulaşmış, o sevgi kelimesiyle birlikte anılır olmuştur. Yunus Emre'ye göre insanlar hiçbir şey gözetilmeksizin sevilmeyi hak etmektedir. Yunus Emre'nin dünyasında kavgaya, kin ve öfkeye asla yer yoktur. Bizler de bu günlere nasıl geldiğimizi unutmadan tüm çekişmelerden uzak durup birlik, dirlik ve kardeşlik içinde aydınlık yarınlar için gece gündüz çalışmalıyız. Yunus gibi bizler de sevgiyi felsefe haline getirip herkese karşı dil, din ve ırk ayrımı yapmadan engin bir sevgi duymalı, hoşgörülü olmalıyız. Gönül kırmayan, hiçbir canlıyı incitmeyen, büyüklük taslamayan, alçak gönüllülüğü karakter haline getirmiş nesiller yetiştirebilmeliyiz."