Yunus Emre Enstitüsü "Türk Sineması Yaz Okulu" programı düzenleyecek

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile İstanbul Şehir Üniversitesi'nin hayata geçireceği "Türk Sineması Yaz Okulu" programıyla, bu alanda lisans, yüksek lisans, doktora öğrencisi veya sektör çalışanı 24 yabancı, Türk sinemasını yerinde tanıyacak.

19 ülkeden öğrenciler ve sektör çalışanları katılacak

Programa ABD, İngiltere, Azerbaycan, Bosna Hersek, Fas, Fransa, Güney Afrika, Hırvatistan, Hollanda, İran, İtalya, Kosova, Lübnan, Macaristan, Mısır, Polonya, Romanya, Rusya ve Sırbistan olmak üzere 19 ülkeden öğrencilerin yanı sıra film sektörü çalışanları da katılacak.

Katılımcılar belirlenen süre zarfında, seminerler, söyleşiler, mini paneller, saha gezileri, yönetmenlerle buluşma ve şehir gezileri sayesinde zengin içerikli bir eğitim alacak.

24 kişi Türk sinemasının gelişimi, durumu, uluslararası alandaki bilinirliği ve yapıtları hakkında bilgi alabilecek.

Program 30 Haziran'da başlayıp, 12 Ağustos'ta sona erecek

Türk Sineması Yaz Okulu programı 30 Haziran 2018'de başlayıp, Türkçe Yaz Okulu'nun bitişiyle eş zamanlı olarak 12 Ağustos'ta son bulacak.

Katılımcılar Türk sinema tarihi, Türk filmi gösterimi ve analizi, Türk sinema tarihinde dönüm noktaları, Türk sineması ekseninde edebiyat uyarlamaları ve daha birçok başlıkta, sinema tarihinin önemli isimleri ve akademisyenlerinden dersler alacak.

"Yaz Okulları Projesi'ni çeşitlendirmeyi hedefliyoruz"

YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, enstitü olarak hiçbir işlerini tek başlarına yapmadıklarını, Türkiye'nin altyapısını kullandıklarını ve bu çerçevede Türkçe Yaz Okulu'nu Türkiye'deki üniversitelerle düzenlediklerini anlattı.

Türkçe Yaz Okulu'na bu sene farklı bir program daha ilave ettiklerini söyleyen Ateş, şu bilgileri verdi:

"Dünyanın farklı ülkelerinden sinema bölümü öğrencisi ya da mezunu kişilerin katılacağı Türk Sineması Yaz Okulu'nu hem Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle hem de İstanbul Şehir Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçireceğiz. Bir aylık programda, öğrencilere Türk sineması ve yapımı özellikle İstanbul üzerinden tanıtılacak. Atölye çalışmalarımız da olacak. Buradaki temel amacımız da ileride bu insanların Türkiye ile bağlantılı film yapmalarını sağlamak. Belki bu bir aylık çalışmanın neticesinde Türkiye’ye dair kendi çektikleri kısa film ya da belgeseller de oluşturulacak."

"Üniversiteler ile uluslararası iş birliklerini artırmayı hedefliyoruz"

Şeref Ateş, bu program ile film endüstrisiyle ilgili yabancı iş çevreleri ve akademi dünyasının Türk sinemasını yerinde tanımasını, Türk sinemasına ilginin artırılmasını, yabancı öğrencilerin ve sinema çevrelerinin Türk sinema sektörü ile ilişkilerini geliştirmeyi, Yaz Okulları Projesi'ni çeşitlendirmeyi ve üniversiteler ile uluslararası iş birliklerini arttırmayı hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: AA