"Yumurta Müzesi" ilk kez görücüye çıkacak

Hem 240 farklı türden hayvanın yumurtaları hem de sanat eseri haline getirilmiş yumurtalar... Türkiye'nin ilk Yumurta ve Sanatları Merkezi Mayıs ayında Afyonkarahisar'da açılacak. Amaç, hem yumurta üretimine dikkat çekebilmek hem de sanatsal faaliyette bulunmak.

Türkiye'nin önemli yumurta üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'daki merkez, bu alanda dünyanın 6'ncı, Türkiye'nin ise ilk müzesi olacak. Müzede, köpek balığından caretta carettaya kadar vahşi yaşamdan birçok hayvanın yumurtası sergilenecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, kentin Türkiye yumurta borsasında hatırı sayılı bir konumda olduğunu söyledi.

"Proje devlet-özel sektör iş birliğiyle gerçekleştirildi. Afyonkarahisar Yumurta ve Sanatları Merkezi Türkiye'de bir ilk. Bu anlamda çok ilgi çekeceğini düşünüyoruz. Müzemizde iki bakış açısı söz konusu. İlki yumurtalarla, diğeri yumurta sanatlarıyla ilgili. Ülkemizin 37 şehrindeki 22 üreticiden 240 farklı ırktan yumurtalar burada sergileniyor. Yine 9 sanatçımız, yumurta sanatlarıyla ilgili eserlerini bize gönderdi. 100 civarında sanat eserine dönüşmüş yumurta burada sergileniyor. 300'ün üzerinde farklı çeşitte yumurtayı burada görmek mümkün."

"Turizme ciddi katkı sağlayacağını düşünüyoruz"

Tanır, müzenin farklı konseptiyle yoğun ilgi görmesini beklediklerini vurguladı.

"Dünyada 5 ülkede yumurta müzesi bulunuyor. Romanya, Ukrayna, Avusturya'daki müzelerde paskalya tipi yumurtalar sergiliyorlar. ABD ve Çin'de ise bizim müzemizdeki tarzda doğal yumurtalar sergileniyor. Afyonkarahisar'daki müzemizin hepsinden daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Merkezimiz müze formatında hazırlandı. Afyonkarahisar'da turizme ciddi katkı sağlayacağını düşünüyoruz."

Kaynak: AA