Yüksek Hızlı Tren garlarında kütüphane dönemi başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü öncülüğünde bu yıl kütüphanecilik alanında hayata geçirilecek yeni çalışmalar içerisinde "Gar Kütüphaneleri" de yer alıyor.

Bakanlığın, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nın iş birliğinde başlatacağı uygulamayla Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatları üzerindeki garlarda kütüphaneler kurulacak.

"Gar Kütüphaneleri" ismi verilen projeyle hızlı tren yolcularının yolculukları sırasında ve sonrasında okumaya teşvik edilmesi, böylelikle de okuma kültürü ve alışkanlığının geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Yolculukta okunacak, istasyonda iade edilecek

Planlamalara göre, ilk etapta Konya-Ankara-Eskişehir-İstanbul YHT garlarında birer kütüphane kurulacak.

Garlarda kütüphanelerin kurulmasıyla, vatandaşlar yolculukları sırasında okumak istedikleri kitap ve benzeri materyalleri buradan ödünç alabilecek ve istedikleri istasyonda iade edebilecek.

Kaynak: AA