Yozgat'ta bulunan Roma Hamamı, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde, halk arasında "Kral Kızı" olarak bilinen, "Basilica Therma" adlı tarihi Roma Hamamı, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındı.

Roma Hamamı, İl Özel İdaresi ve Müze Müdürlüğü iş birliğiyle, 2010 yılında yapılan kazı çalışmaları sonucu gün yüzüne çıkarıldı. UNESCO'ya dahil edilmesi için Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç geçen yıl girişimde bulundu.

Yurtnaç, Yozgat'ın ve Türkiye'nin en önemli kültürel varlıklarından tarihi Roma Hamamı'nı en iyi şekilde tanıtmak için yoğun çaba harcadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Dünya üzerinde sadece iki yerde bulunan ve yaklaşık 2 bin yıldır termal sıcak suyu akan bu tarihin tanıtımı için girişimlerde bulunduk. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Avni Botsalı ve yönetim kurulu üyelerini ilimizde misafir ettik."

Toplantıda Roma Hamamı'nın tarihini anlatan Yurtnaç, Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde oluşturulan ekiple UNESCO başvurusu için teknik çalışmaları gerçekleştirdikleri anlatarak, "Geçtiğimiz yıldan beri yaptığımız koordineli çalışmalar meyvesini verdi ve Sarıkaya Roma Hamamı, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındı" dedi.

Yurtnaç, kazı çalışmalarını daha da genişleteceklerinden de belirterek, şöyle konuştu:

"İnanıyorum ki bu yapı, göründüğü şekliyle tek başına bir yapı değil. Kazdıkça tarih fışkırıyor. İnşallah bundan sonra Roma Hamamı hem Yozgat'ın hem de ülkemizin tanıtım ve turizmine daha önemli katkı sağlayacak."

Kaynak: AA