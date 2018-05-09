"Yılın Basın Fotoğrafları 2018" ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin (TFMD) düzenlediği "Türk Telekom Yılın Basın Fotoğrafları 2018" yarışmasında Anadolu Ajansı (AA), "Yılın Basın Fotoğrafı" ile farklı dallarda 3 birincilik, 4 ikincilik, 4 üçüncülük ve 5 özel ödül olmak üzere toplam 17 ödüle layık görüldü.

TFMD'nin bir otelde düzenlenen "Türk Telekom Yılın Basın Fotoğrafları 2018" ödül törenine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, basın mensupları ile davetliler katıldı.

Türkiye'nin en prestijli medya ödülleri arasında yer alan ve 33 yıldır aralıksız düzenlenen organizasyona bu yıl, 3 bin 200'ün üzerinde fotoğraf katıldı. 8 dalda yapılan değerlendirme sonucu, 30 fotoğraf ve 3 fotoğraf serisi ödül aldı.

"Yılın Basın Fotoğrafı" ödülü, AA Foto Muhabiri Onur Çoban'ın, dünyanın son yıllardaki en önemli sorunlarından biri olan mültecilik konusuna dikkat çeken ve Myanmar'da yaşanan dramı anlatan karesine verildi.

Programın açılışında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, sporun gücünün, fotoğraf yarışmasında yine kendisini gösterdiğini söyledi.

"Sporun gücü, uyuşturucuyu yenecektir. Oysa uyuşturucu ile ilgili fotoğrafları da gördüm. Uyuşturucu ile mücadelede ortak çaba göstermemiz gerekiyor. Gençler, bizim gençlerimiz. Sporla beraber toplum üzerindeki yarattığı etkiyi giderelim. Bunun yanında sporun gücü terörü de yenecektir. Buna yürekten inanıyoruz. Doğu ve Güneydoğu'daki çocuklarımızı sporla beraber terör ikliminden uzaklaştırmak için yoğun yatırımlar yapıyoruz. Ülkemizin spora yaptığı yatırımlar ortada. Sporun gücünü bu çabanın içinde kullanmayı hep beraber gerçekleştirmemiz gerekiyor."

AA'ya 17 ödül

Günlük hayattan siyasete, çevre ve doğadan spor fotoğraflarına kadar geçen yıla damgasını vuran karelerin ödüllendirildiği yarışmada, Anadolu Ajansı 17 dalda ödüle layık görüldü.

AA Foto Muhabiri Onur Çoban, dünyanın son yıllardaki en önemli sorunlarından mültecilik konusuna dikkat çeken ve Myanmar'da yaşanan dramı anlatan karesi ile "Yılın Basın Fotoğrafı" ödülünü, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan'ın elinden aldı.

Çoban'a "Foto Röportaj" dalında da ödül getiren fotoğraf serisinde, Myanmar'dan kaçan sivillerin, dağlık bölgelerden Naf Nehri ya da deniz yoluyla Bangladeş'e geçişi anlatılıyor.

"Türk Telekom Özel Ödülü", AA foto muhabiri Şebnem Coşkun'un çektiği, Eminönü'nde Sağır Han'da bulunan "Kubbe İstanbul" isimli kültür ve sanat merkezinin çatısında, martılar eşliğinde kahvaltı yapan iki kişinin fotoğrafına verildi. Coşkun'a da ödülünü Bakan Arslan takdim etti.

"Türkiye Güzellikleri Birincisi" ödülü, Didim'deki Altınkum Plajı'nın gökyüzünden çekilen karesi ile AA foto muhabiri Cem Öksüz'ün olurken, "Yılın Haber Fotoğrafı" ödülünü, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinin merkezini Türk Silahlı Kuvvetleri desteğiyle ele geçiren ÖSO'nun sevinç gösterisini yansıtan fotoğrafıyla, AA foto muhabiri Emin Sansar aldı.

AA muhabirleri ile ödül aldıkları kategoriler

"Haber Fotoğrafı" dalında ikincilik Yunus Keleş'in, üçüncülük Özkan Bilgin'in, "Günlük Yaşam" dalında üçüncülük Erçin Top'un, "Çevre ve Doğa Fotoğrafı" dalında üçüncülük Yunus Emre Günaydın'ın, aynı dalda mansiyon ödülü Cem Öksüz'ün, "Spor Toto Spor Fotoğrafı" dalında ikincilik Salih Zeki Fazlıoğlu'nun, "Siyaset Fotoğrafı" dalında ikincilik Erçin Top'un, "Türkiye Güzellikleri" ikinciliği İsa Terli'nin, aynı dalda üçüncülük Cem Öksüz'ün, "Rafet Hüner Özel Ödülü" Özkan Bilgin'in, "Sebahattin Yılmaz-Cem Emir Özel Ödülü" Emrah Yorulmaz'ın ve Başbakan Binali Yıldırım'ın karlar arasında çekilen siyah-beyaz karesiyle "TFMD Özel Ödülü" de Erçin Top'un oldu.

Anadolu Ajansı foto muhabirleri, "Yılın Basın Fotoğrafı" ödülü ile farklı dallarda 3 birincilik, 4 ikincilik, 4 üçüncülük ve 5 özel ödül olmak üzere toplam 17 ödüle layık görüldü.

Ödül alan diğer isimler

Yarışmada, balon satan iki çocuğun sahilde uyuduğu anlar, Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) İbrahim Laleli'ye "Yılın Günlük Yaşam Fotoğrafı" ödülünü, İstanbul'da plazaların arasında yiyecek arayan tilki fotoğrafı, AP'den Emrah Gürel'e "Yılın Çevre ve Doğa Fotoğrafı" ödülünü getirdi.

"Yılın Portre Fotoğrafı" ödülü, Myanmar'daki Sittwe mülteci kampındaki bir annenin portresiyle Türkiye Diyanet Vakfı foto muhabiri Ahmet Sami Acar'a, "Yılın Siyaset Fotoğrafı" ödülü, İstanbul'dan Ankara'ya dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Bolu Dağı'ndaki fotoğrafı ile Hürriyet gazetesinden Selahattin Sönmez'e, "Spor Toto Yılın Spor Fotoğrafı" ödülü de Hürriyet gazetesinden Emre Oktay'a verildi.

Kocaeli Dilovası'nda limandan sızan yakıtla petrole bulanan kuş fotoğrafıyla DHA foto muhabiri Ergun Ayaz, "Mustafa Pekcan Özel Ödülü"nü kazandı.

Habertürk gazetesinden Arif Akdoğan, "Günlük Yaşam" dalında ikincilik ve Zafer Eğitim Kurumları Özel Ödülü'nü alırken, "Portre Fotoğrafı" dalında ikincilik, Hürriyet gazetesinden Emre Yunusoğlu'nun, üçüncülük, Milliyet gazetesinden Ünal Çam'ın, "Çevre ve Doğa Fotoğrafı" ikinciliği, DHA'dan Can Erok'un, "Spor Toto Özel Ödülü" serbest foto muhabiri Alper İşmen'in, "Siyaset Fotoğrafı" üçüncülüğü DHA'dan Can Erok'un, aynı dalda mansiyon ödülü Milliyet'ten Yavuz Özden'in, "Foto Röportaj" ikinciliği Sabah gazetesinden Murat Şengül'ün ve üçünlüğü de Hürriyet'ten İbrahim Yurtbay'ın oldu.

Geceye çok sayıda davetlinin yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca ile Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de katıldı.

Kaynak: AA