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"Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu" sergisi Fransa'da ziyarete açıldı

19'uncu yüzyıl Osmanlı-Fransa ilişkilerini de gösteren fotoğrafların yer aldığı sergi, Paris Büyükelçiliği ve Lyon Başkonsolosluğu'nun katkılarıyla Lyon Belediye binasında açıldı.

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&quot;Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu&quot; sergisi Fransada ziyarete açıldı

Osmanlı'nın son döneminde dünyayla siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerini, Sultan II. Abdülhamid'in fotoğraf koleksiyonu üzerinden anlatan "Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu" sergisi, Fransa'da sanatseverlerle buluştu.

Serginin küratörü Kamil Fırat, Fransa, Almanya, İngiltere ve ABD'den oluşan 4 ayaklı bir çalışma planlandığını söyledi. Fırat, "Toplumlar arasındaki ilişkiler uzun tarihe yayıldığı için inişli çıkışlıdır. Bunun kırıldığı tek yer var, kültür alanı. Bütün toplumları birbirine yaklaştıran alan. Çünkü orada, ortak dilin yakalandığı ortak kodlar vardır. Bu anlamda da buradaki etkinliğin buna hizmet ettiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bizim burada açmış olduğumuz sergi, gösterilecek film buna bir katkı sağladıysa yeter diye düşünüyorum" dedi.

Açılışa, Türkiye'nin Lyon Başkonsolosu Özgür Çakar, 6. Bölge Belediyesi'nin Kültür ve Kültürel Varlıklardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Florence Darbon ve çok sayıda davetli katıldı.

"Saraydan Bakmak" adlı belgesel filminin gösterimi

Açılış töreninin ardından, 911 albüm ve 36 bin 585 kare fotoğraftan oluşan Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu'nun hikayesini anlatan, yapımcı ve yönetmenliğini Ümran Safter'in, danışmanlığını ise Kamil Fırat ile Melek Özyetgin'in yaptığı "Saraydan Bakmak (Through Ottoman Eyes/A Travers Le Regard Ottoman)" belgesel filminin gösterimi yapıldı. Fransızca alt yazılı gösterimi yapılan belgesel filmin ilk yurt dışı gösterimi ise Nisan ayında Londra'da yapılmıştı.

7 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek sergi, 9 Haziran'dan itibaren de Vienne şehrinde açılacak.

Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından 2019 yılı için "UNESCO Dünya Belleği Mirası Listesi"ne Türkiye'nin 2 adayından biri olarak belirlenmişti.

Sergi, daha önce Paris'te bulunan UNESCO Genel Merkezi'nde ve Fransa'nın doğusundaki Nancy kentinde sanatseverlerle buluşmuştu.

Kaynak: AA

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