Yeşilin her tonunu barındıran ve gölleriyle anılan şehir: Bolu

Batı Karadeniz bölgesinde bulunan Bolu, yeşilin her tonunu barındırıyor. Sayıları 200'e ulaşan gölleriyle de önemli turizm değeri oluşturuyor. Bu özellikleriyle her mevsim turistlerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı Bolu, başta Abant ve Gölcük Tabiat Parkları ile Yedigöller Milli Parkı ile Ayıkayası, Beşpınarlar, Karagöl, Göksu, Kargalı Gölcük, Sülüklügöl, Sünnet Gölü Tabiat Parkları'nın yer aldığı bir şehir.

Yılın her dönemi ulaşım kolaylığı

Yılın her döneminde ulaşım imkanı bulunan Bolu, büyük şehirlerin gürültüsüyle kalabalık ortamından bir an olsun uzaklaşmak isteyenlere hem doğayla iç içe olma, hem de sessiz bir ortamda tatil yapma imkanı sunuyor.

Türkiye'nin en çok bilinen göllerinden birisi olan Abant'ın 7 katı büyüklüğündeki Seben Gölü ile Ankara-İstanbul karayolu üzerinden de görülebilecek durumda olan Yeniçağa Gölü başta olmak üzere Bolu ve ilçelerinde bulunan 200 göl ve gölet, ziyaretçilerini bekliyor.

"Her yıl yeni göletler yapılıyor"

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu'nun bundan sonra adından "göller diyarı" olarak söz ettirmek istediğini belirterek, şunları söyledi:

"Şu an Seben Gölü, Abant'ın 7 katı büyüklüğünde devasa bir göl. Yeniçağa Gölü, Abant kadar büyük bir göl ama isimlerinden çok bahsedilmiyor. Her yıl da yeni göletler yapılıyor. 200 kadar göl ve göleti bulunan ve yüzde 65'i ormanlarla kaplı olan bir diyarın çok iyi algılanması, muhafaza edilmesi ve geleceğe çok uygun şartlarda taşınması lazım."

Yılmaz, ilde bulunan bütün gölleri tanıtacak bir kitap yapmak için çalışma başlattıklarını da anlattı.

"Amerikan filmlerinde gördüğünüz kanyonlar Bolu'da var"

Yılmaz, Bolu Belediyesi olarak sadece şehir merkezinde değil, tüm ilçe ve köylerde muhteşem bir coğrafyaya sahip olan ilin tamamının tanıtılması adına çalışmalar yaptıklarından bahsetti:

"2 bin 300 kilometrelik yürüme yolu olan Türkiye'deki tek il Bolu'dur. İnşallah önümüzdeki süreçte kanyonlarımızı tanıtacağız. Amerikan filmlerinde gördüğünüz kanyonlar Bolu'da var. '4 Mevsim Bolu' filmleri bitti. Bunları herkese anlatacağız. İnsanlar, önce Bolu'yu görsel olarak uzaktan görecekler. İnsanların akıllarına Bolu denilince sadece 3 göl değil, 200 göl gelecek. Onun için Bolu göller diyarı bir il."

Kaynak: AA