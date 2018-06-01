Yeşilin farklı tonlarıyla huzur veren Gümüşhane yaylaları

Gümüşhane'de yeşilin farklı tonlarını barındıran yaylalar, kendine has evleri ve doğal güzellikleriyle, bölgenin iç kesimlerinde yer alıyor. Yayla çiçekleri ve papatyalar ise ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunuyor.

Şehir, 430 yayla ile Doğu Karadeniz'în en fazla yaylaya sahip ili konumunda. Gümüşhane'nin en meşhur yaylaları ise, Kadırga, Taşköprü, Camiboğazı, Kazıkbeli, Güvende, Zigana ve Sorayna.

Şehrin yüzölçümünün 169 bin 733 hektarlık alanını kaplayan yaylalar, sadece Gümüşhaneliler tarafından değil çevre illerden vatandaşlar tarafından da yaz tatileri ve hayvancılık için tercih ediliyor.

"Muhteşem bir coğrafya"

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, yaylaların muhteşem bir coğrafya ve büyüleyici güzelliğe sahip olduğunu söyledi. Yaylalarda turizmi geliştirmeyi hedeflediklerini ve altyapı sorunlarının önemli bir kısmını çözüme kavuşturduklarını da anlatan Memiş, şunları söyledi:

"Yollarımızın standartlarını yükselttik. Yükseltmeye de devam ediyoruz. Bu yaylalarımız, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline geldi. Muhteşem bir coğrafya, muhteşem bir doğa var. Çok bakir bir bölge."

"81 milyon vatandaşımızı davet ediyoruz"

Memiş, bölgede yürütülen Yeşil Yol projesinin, yayla turizmine büyük katkısı olduğunu söyleyerek, "Yeşil Yol projeleri sayesinde turizme daha hazır bir iliz. 2017 yılında neredeyse 300 bin turist ağırladık. Bu yılki hedefimiz, en az 500 bin turisti ağırlamak. Günübirlik tesislerimizle, toplamda 50 bin turist hedefliyoruz" dedi.

Doğaseverlere Doğu Karadeniz'i, özellikle de Gümüşhane yaylalarını ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulunan Memiş, ziyaretçilerin coğrafyada bulabilecekleri güzellikleri şöyle sıraladı:

"Doğaseverler, hayatında görmediği doğal güzellikleri, hayatında görüp görebileceği en güzel bitki, flora, fauna örtüsü ve endemik bitkileri bulur. Muhteşem bir doğa, bir o kadar doğayla uyumlu, misafirperver insanları bulur. Türkiye'de katkısız en lezzetli kuzu eti yiyeceği yeri bulur. Biz, 81 milyon vatandaşımızı bu güzelliklerimizi görmeye davet ediyoruz."

Kaynak: AA