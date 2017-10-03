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Buradasınız : » » Yeşilçam'ın 'kötü adamı' hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın 'kötü adamı' hayatını kaybetti

Türk sinemasının karakter oyuncularından Tevfik Şen'den kötü haber geldi.

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Yeşilçamın kötü adamı hayatını kaybetti

Türk sinemasının karakter oyuncularından Tevfik Şen'den kötü haber geldi.

6 aydır karaciğer yetmezliği ile mücadele eden 75 yaşındaki Tevfik Şen, hayatını kaybetti.

Tevfik Şen'in cenazesi 3 Ekim Salı günü, öğlen namazına müteakip Tarsus'a bağlı Kalenurcu Köyü‘nden kaldırılacak.

TEVFİK ŞEN KİMDİR?

Başlarda film setlerinde görevli olarak çalışan Şen, sinemaya 1969 yılında Yücel Hekimoğlu’nun çekmiş olduğu, “Dönüşü Olmayan Yol” filmi ile girdi.

Genellikle Yeşilçam’ın kötü adam rollerinde oynadı.

Cüneyt Arkın, Kemal Sunal, Sadri Alışık, Kadir İnanır, Fatma Girik ve Türkan Şoray'ın da yer aldığı 200'e yakın filmde rol alan usta oyuncu, görüntü yönetmenliği de yaptı.

Tevfik Şen daha sonra İsviçre’ye giderek plak şirketi kurdu. İHA

Etiketler: Tevfik Şen, Tevfik Şen kimdir, Türk sineması, karaciğer yetmezliği
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