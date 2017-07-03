Yerli sinemada komedi filmleri tercih edildi

Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre, şubat ayında vizyona giren "Recep İvedik 5", 7 milyon 417 bin 131 kişi tarafından izlendi. Yılın ilk yarısında gösterime giren filmler arasında, en yakın rakibine 4 milyon 600 bin kişi fark atan film, en çok izlenen yapım oldu.

Togan Gökbakar'ın yönettiği, Şahan Gökbakar, Orkan Varan ve Deniz Ceylan'ın rol aldığı Recep İvedik serisinin beşinci filmi, 85 milyon 833 bin 824 liralık hasılat elde etti.

Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı, Murat Cemcir ile Ahmet Kural'ın başrollerini paylaştığı "Çalgı Çengi İkimiz" filmi, 2 milyon 784 bin 881 kişi tarafından izlendi. Ocak ayında izleyiciyle buluşan film 32 milyon 465 bin 848 lira hasılat yaptı.

Yılın ilk yarısında en çok izlenen filmler arasında üçüncü sırayı ise aksiyonseverleri sinema salonlarına çeken Hızlı ve Öfkeli 8 filmi aldı. Serinin devam filmini izleyenlerin sayısı 2 milyon 650 bin 281 kişi olurken, elde edilen hasılat ise 31 milyon 726 bin 57 liraya ulaştı.

Hakan Algül'ün yönetmenliğini yaptığı, Ata Demirer'in de senaryosunu kaleme aldığı "Olanlar Oldu" filmi bir milyon 804 bin 854 kişi tarafından izlendi. Demirer'in iki ayrı kişi olarak izleyici karşısına çıktığı komedi türündeki film, en çok izlenenler arasında dördüncü sıraya yerleşti.

Kaptan Jack Sparrow'a hayat veren Johnny Depp ile Javier Bardem, Orlando Bloom, Kaya Scodelario, Brenton Thwaites'i bir araya getiren "Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı", en çok izlenen beşinci film oldu. 17 milyon 441 bin 182 lira hasılat elde eden filmi bir milyon 338 bin 374 kişi izledi.

Animasyon film sevenlerin ilgi gösterdiği "Moana" bir milyon 335 bin 662 kişiye ulaşarak, altıncı sıradan listeye girdi. Ocak ayında vizyona giren 3 boyutlu yapım, 16 milyon 624 bin 218 lira hasılat elde etti.

"Kolonya Cumhuriyeti"ni bir milyon 109 bin 736 kişi izledi

Murat Kepez'in yönetmenliğini üstlendiği "Kolonya Cumhuriyeti"ni bir milyon 109 bin 736 kişi izledi. Komedi türündeki film, en çok izlenen yedinci film olurken 12 milyon 787 bin 597 liralık hasılata ulaştı.

Hugh Jackman'ın son kez hayat verdiği "Logan: Wolverine" en çok izlenen filmler arasında sekizinci sırada yer aldı. Mart ayında izleyiciyle buluşan film, 897 bin 841 bin kişi tarafından izlendi. Filmden elde edilen gelir ise 11 milyon 539 bin 105 lira.

İlk 10'a dokuzuncu sıradan giren animasyon yapım "Şirinler: Kayıp Köy"ü 839 bin 124 kişi izledi. Filmin hasılatı ise 10 milyon 129 bin 70 lira oldu.

Yönetmen Alper Çağlar'ın 2016'da vizyona giren "Dağ 2" filmi, en çok izlenen listesine 10. sıradan dahil oldu. Film, 2017 yılında 735 bin 670 kişiyi sinema salonlarına çekerken, 2016 yılındaki izleyicilerle birlikte, toplam 3 milyon 594 bin 843 kişiye ulaştı.