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Buradasınız : » » Yeni Zelandalı müzisyen Lorde, İsrail konserini iptal etti

Yeni Zelandalı müzisyen Lorde, İsrail konserini iptal etti

Dünyaca ünlü Yeni Zelandalı şarkıcı Lorde, Tel Aviv'de vereceği konseri iptal etti.

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Yeni Zelandalı müzisyen Lorde, İsrail konserini iptal etti

İsrail'in hukuk ve insan hakları ihlallerine sanatçılardan tepki gelmeye devam ediyor.

Dünyanın dört bir yanından aktivistler sosyal medyada Lorde'a İsrail konserini iptal etme çağrısı yaptı.

Açık bir mektup yayınlayan aralarında bazı Musevilerin de bulunduğu aktivistler,"Siyasi bir demeç vermeseniz bile, konseriniz İsrail hükümetinin politikalarını onayladığınız anlamına gelecek" uyarısında bulundu.

Lorde da çağrılara uydu. İsrail'e sanatçı boykotuna katılacağını duyurdu.

Ünlü sanatçı, gelecek Haziran ayında Tel Aviv'de vereceği konseri iptal ettiğini açıkladı.

İsrail Kültür Bakanı ise Yeni Zelandalı sanatçıya, kararını gözden geçirmesi için çağrı yaptı. .

Daha önce Pink Floyd'dan Roger Waters ve Elvis Costello gibi isimler de insan hakları ihlalleri nedeniyle İsrail'de konser vermeyi reddetmişti. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Tel Aviv, lorde, israil
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