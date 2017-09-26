Yeni sezon 'Uyuyan Güzel' ile açılacak

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden (İDOB) yapılan açıklamaya göre, koreograf Victor Marius Alphonse Petipa'nın tasarladığı, Pyotr İlyiç Çaykovski'nin yazdığı, müzikle balenin bütün farklı kavramlarının, karakterlerin ve güçlüklerle dolu bale adımlarının en doğal biçimde kaynaşmasına imkan verdiği "Uyuyan Güzel", 30 Eylül'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

Koreograf-besteci iş birliğinin en verimli örneklerinden olan "Uyuyan Güzel"i Ayşem Sunal Savaşkurt, çıkış noktası olarak Petipa'ya sadık kalarak Rudolf Nureyev'den etkilenerek sahneye taşıdı.

Bale sanatçıları, yaz sezonunda Uluslararası Bodrum Bale Festivali ve Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'ne de bu eserle katıldı.

Eserde, orkestrayı Roberto Gianola yönetirken, dekor tasarımı, Adnan Öngün, kostüm tasarımı Çimen Somuncuoğlu, ışık tasarımı Önder Arık imzası taşıyor.

"Prenses"i Aurora Gizem A. Tuncay / Julia Hartmann / Deniz Kılınç / Melike Koper, "Prens Florimund"u Erhan Güzel / Melih Mertel / Olcay Tunçeli / Batur Büklü, "Carabosse"yı İlke Kodal / M. Nuri Arkan / Ebru Cansız, "Leylak Perisi"ni Melike Koper / Julia Hartmann / Zeynep Serpen / Büşra Ay oynayacak.

Yeni mekan Zorlu PSM

İDOB bu sezon Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi dışında, dansçılarının ve özellikle izleyicisinin büyük salon hasretini Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) vereceği temsillerle gidermeye çalışacak.

İDOB'un Zorlu PSM temsil serisi "Uyuyan Güzel" balesinin 18 ve 20 Ekim tarihlerindeki gösterimleriyle başlayacak.

Eser, 30 Eylül, 3 ve 5 Ekim'de saat 20.00'de, 7 Ekim'de 16.00'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

Yeni sezonda yeni eserler

İDOB'un 2017- 2018 bale sezonunda sahneleyeceği diğer eserler ise; "Sondan Önce - 3 Aşk - 4 Mevsim", "Fındıkkıran", "Don Kişot (prömiyer)", "Dünya Dans Günü (prömiyer)", "Judith (prömiyer)" olacak.

Sanatseverler, Fındıkkıran ve Don Kişot Balelerini de Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nin yanı sıra Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde de izleyebilecek.