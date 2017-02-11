Yeni Gündem TRT Haber’de

Varlık Fonu'na neden ihtiyaç duyuldu ve kamu kuruluşları Varlık Fonu'na neden devredildi? Varlık Fonu'nun bütçeye etkisi olacak mı? Varlık Fonu'nun denetimi nasıl sağlanacak?

Erdoğan-Trump görüşmesinin ardından iki ülke ilişkileri nasıl olacak? Türkiye ve ABD DEAŞ ile mücadelede nasıl işbirliği yapacak? CIA Direktörü Pompeo'nun Ankara ziyaretinin perde arkasında neler yaşandı? ABD, FETÖ lideri Gülen'in iadesine olumlu yanıt verecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa değişikliğini onayladı ve Anayasa değişikliği 16 Nisan'da halkoyuna sunulacak. Siyasi partiler nasıl bir strateji izleyecek? Referandumun ekonomiye maliyeti ne olacak?

Sevil Nuriyeva, Mehmet Şahin ve M. Levent Yılmaz'ın yorumlarıyla Yeni Gündem programı yarın sabah 11:10’da TRT Haber ekranlarında…

