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Yeni Gündem TRT Haber’de

Sevil Nuriyeva, Mehmet Şahin ve M. Levent Yılmaz'ın yorumlarıyla Yeni Gündem programı yarın sabah 11:10’da TRT Haber ekranlarında…

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Yeni Gündem TRT Haberde

Varlık Fonu'na neden ihtiyaç duyuldu ve kamu kuruluşları Varlık Fonu'na neden devredildi? Varlık Fonu'nun bütçeye etkisi olacak mı? Varlık Fonu'nun denetimi nasıl sağlanacak?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa değişikliğini onayladı ve Anayasa değişikliği 16 Nisan'da halkoyuna sunulacak. Siyasi partiler nasıl bir strateji izleyecek? Referandumun ekonomiye maliyeti ne olacak?

Sevil Nuriyeva, Mehmet Şahin ve M. Levent Yılmaz'ın yorumlarıyla Yeni Gündem programı yarın sabah 11:10’da TRT Haber ekranlarında…

Etiketler: trt haber, TRT, Sevil Nuriyeva, Mehmet Şahin, M. Levent Yılmaz
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