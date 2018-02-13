  • 13 ŞUBAT 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.798
    EURO 4.682
  • BIST 114821.6
    ALTIN 161.967
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Yemen'de savaşın gölgesinde "Sevgi ve Vefa Festivali" düzenlendi

Yemen'de savaşın gölgesinde "Sevgi ve Vefa Festivali" düzenlendi

Yemen'in geçici başkenti Aden'de "4. Sevgi ve Vefa Kültür Sanat Festivali" yapıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Yemende savaşın gölgesinde &quot;Sevgi ve Vefa Festivali&quot; düzenlendi

Geçen ay hükümet güçleri ile ayrılıkçı Güney Hareketine bağlı güçler arasında çatışmaların yaşandığı Aden'deki Şehit Cafer Muhammed Saad Sahili'nde düzenlenen festivalde bazı tiyatro pasajları, halk dansları, fotoğraf ve resimler sergilendi.

Sevgi ve Vefa Kurumu Başkanı Seher Numan, festivali düzenleyerek Aden'e olan sevgilerini göstermek ve farklı basın mecralarında yer alanın aksine bu kentte iyilik ve güven olduğunu göstermek istediklerini söyledi.

Numan, festivalin Aden'de ocak ayında yaşanan üzücü olaylardan kısa bir süre sonra gerçekleştiğini ve bunun kentte hayatın normal döndüğünün göstergesi olduğunu belirtti.

3 yıldır her sene düzenleniyor

Kentteki en önemli sosyal ve kültürel etkinliklerden biri olan "Sevgi ve Vefa Kültür Sanat Festivali" 2015'ten bu yana her yıl düzenleniyor.

Aden'de 28 Ocak'ta hükümete bağlı güçler ile Güney Hareketinin kurduğu Siyasi Geçiş Konseyi güçleri arasında onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve 300'den fazla kişinin yaralandığı çatışmalar yaşanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Yemen, Aden, 4. Sevgi ve Vefa Kültür Sanat Festivali
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER