Yelkenleri Airbrush tekniğiyle renklendiriyor

Evrim Duyar, internette yaptığı araştırma sırasında boyanmış motosiklet fotoğraflarıyla karşılaştı. Böylece özel basınçlı havanın boyayla birleşmesine dayanan "Airbrush" tekniğiyle tanıştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK ile F-16 savaş uçaklarını, motosiklet, kamyon, TIR ve arabaları "Airbrush" havalı püskürtme tekniğiyle renklendiren Evrim Duyar, yarış yelkenlerini de boyamaya başladı.

Duyar, sanayi sitesinde dükkan tuttu, kaporta ustalarıyla yan yana çalıştı, arabaları, iş makinelerini, devasa TIR'ları renklendirdi.

Şampiyon yelkenleri boyamaya devam

Duyar, İzmirli bir firma olan Arkas'ın yine İzmirli bir tekne üreticisi ile iş birliği sonucu ortaya çıkan 11,80 metrelik "Comet A" teknesini 10 günde, 170 metrekarelik yelkenlerini de 8 günde boyadı. Profesyonel yelken ekibinin bundan sonra yarışlara "dev dalga" resmi ile katılacak olmasından ise gurur duyuyor. Duyar, şunları söyledi:

"Bu çok özel bir proje ve özel bir ekip için yapıldı. Dünyada yelkenlilere genelde giydirme dediğimiz yapışkanlı kağıtlarla görsel çalışmalar yapılıyor. Bizim yaptığımız tasarım, tekneye ve ruhuna uygun tasarlandı. Elinize fırçayı alıp boyasanız daha ağır olabilirdi ama Airbrush toz halinde zemine atıldığı için ağır değil. Bu da teknenin yarışlardaki kabiliyetini olumsuz etkilemiyor. Kısa sürede çalışmalarımızı tamamladık. Yurt dışında oldukça büyük yankı uyandıracağını düşünüyorum."

Duyar, bazı sektörlerde yaygın olan "Bu kadın işi değil" bakış açısına da karşı çıkıyor. Şampiyon yelkenlileri boyama devam edecek.

Cornet A, yeni tasarımı ve ekibiyle ünlü Seahorse adlı derginin kapağını da süsledi.

Kaynak: AA