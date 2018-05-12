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Yazar Mehmet Niyazi Özdemir, son yolculuğuna uğurlandı

Tarihçi, yazar Mehmet Niyazi Özdemir için İstanbul'da cenaze töreni yapıldı. Yazarın naaşı, cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Çanakkale Mahşeri, Varolmak Kavgası, Plevne ve daha pek çok tarihi romanın yazarı Mehmet Niyazi Özdemir 76 yaşında hayatını kaybetti.  

Yazar için İstanbul’da Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni yapıldı. Öğle namazını müteakip kılınan namazına yoğun katılım oldu. 

Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş camideydi. 

Siyasiler, yazarın yakınlarına taziyelerini iletti. Özdemir’in naaşı kılınan cenaze namazının ardından Karacahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi. 

1942'de Adapazarı'nda doğan Mehmet Niyazi, hukuk ve felsefe eğitimi aldı. İlk makalesi 1967’de Milli Hareket dergisinde yayımlandı. 

Sonraki süreçte farklı gazetelerde yazarlık yaptı. Mehmet Niyazi Özdemir, sağlık sorunları sebebiyle bir süredir tedavi görüyordu.  

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: mehmet niyazi özdemir
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