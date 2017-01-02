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Yapımcılar Türkiye'yi tercih ediyor

Türkiye, tarihi ve doğal zenginlikleri, kültürel yapısıyla dünyanın farklı bölgelerinden film ve belgesel yapımcılarının gözdesi haline geldi.

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Yapımcılar Türkiyeyi tercih ediyor

Yapımcılar, en çok belgesel ve televizyon programları için Türkiye'ye geldi.

Sinema Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, çekim izni almak için dünyanın değişik ülkelerinden yapım şirketleri, Kültür ve Turizm Bakanlığına başvurdu.

Sinema Genel Müdürlüğünün 2016 yılı verilerine göre, 135 proje için Almanya, Avustralya, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Çin, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, Kanada, Katar, Küba, Lübnan, Malezya, Meksika, Pakistan, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Suudi Arabistan, Svaziland, Tayvan, Ukrayna, Yunanistan ve ABD'deki şirketler çekim izni başvurusunda bulundu.

Başvuruların 60'ı belgesel filmler için yapılırken, 24'ü televizyon programı, 17'si reklam, 12'si kısa film, 8'i video klip, 8'i sinema filmi, 5'i televizyon dizisi ve biri film projesi için geldi.

Belçika'dan Minds Meet Film Prodüksiyon şirketi, yönetmen Bülent Öztürk'ün "Blue Silence" filmi, Hindistan'dan Shree Venkatesh Film "Tere Meri Kahani" filmi, İsviçre'den Okofilm Prodüksiyon "Glaubenberg" filmi, BBC şirketi "Food: How It Works" belgeseli çekimi için talepte bulundu.

Etiketler: Yapımcı, türkiye, kültürel yapı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, film, doğal zenginlik, beyaz perde, belgesel
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