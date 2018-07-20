Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü törenine, Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Cumhuriyet Başsavcısı Yıldırım Özgür, Yalova Merkez Komutanı Deniz Piyade Albay Mehmet Öner Miskioğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Gemalmaz, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesaji okundu

Tören, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman tarafından çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yalova Kent Müzesi'ndeki fotoğraf sergisinin açılışının ardından tören meydanda devam etti. Burada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Belediye Başkanı Vefa Salman, törende yaptığı konuşmada, 19 Temmuz 1921 tarihinin kent için milat olduğunu söyledi.

"Binlerce şehidin sayesinde bugün huzur içerisinde yaşayabiliyoruz"

Başkan Salman, bedenlerini siper eden binlerce şehidin sayesinde bugün bu topraklarda huzur içerisinde yaşayabildiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bu sebeple başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yakın silah arkadaşları olmak üzere, vatanın kurtuluşuna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, gazilerimizi, isimsiz bütün kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun. Karakterinde esaret olmayan bu millete Rabb'im bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. 19 Temmuz Yalova'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı kutlu olsun."

Salman'ın konuşmasının ardından öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu, halk oyunları ekipleri gösteriler sundu.

Kaynak: AA