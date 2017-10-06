Yalaza 4. bölümü ile ekrana geliyor

Her hafta ilgiyle beklenilen ‘Yalaza’ dizisinin yeni bölümü; 7 Ekim 2017 Cumartesi günü saat 20.00’de TRT1’de ekranlarında.

Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Yalaza’nın başrollerini, Sinan Albayrak, Didem Balçın, İpek Tuzcuoğlu, Erol Aksoy, Kadir Çöpdemir, Hasan Kaçan paylaşıyor.

Dizinin dördüncü bölümünde neler olacak?

Taraklı’ya geri dönen Alev’in peşinden eski kocası Kadir gelir. İbrahim ve ailesini tehdit eder. İnsanların kendisi yüzünden zor durumda kaldığını gören Alev Taraklı’yı terk etmeye çalışır. Gelgelelim İbrahim, ailesi ve Taraklı ahalisi Alev’i yalnız bırakmayacaktır.

Kadir, Alev’in peşini bir tek şartla bırakacaktır. Kendisinden alınan paraların geri ödenmesi koşuluyla. İbrahim bu parayı ödemek için kefil olur. Fakat Settar ve Santral tarafından bir yorganın içerisine gizlenen paralar yorganla beraber çalınmıştır.

Kendi başına bir marangoz olan İbrahim’in de bu kadar parayı ödeyebilecek gücü elbette yoktur. Kadir ise zaten bu durumu bildiği için parayı öne sürmüştür. Elbette kimsenin bu kadar büyük bir parayı ödeyemeyeceğini biliyordur. İbrahim ve ailesinin bu zor durumdan kurtulması için Settar Baba ve Santral hemen bir ‘YALAZA’ kurarlar.

Bu arada Taraklı göletinde çok değerli, som altından bir tarihi heykel olduğu söylentisi kulaktan kulağa yayılmaya başlamıştır. Kadir’in gözü bu heykele de dikilir.

Acaba heykel İbrahim ve Alev’i Kadir belasından kurtarabilecek midir?