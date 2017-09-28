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Buradasınız : » » Yalaza 3. bölüm fragmanı yayınlandı

Yalaza 3. bölüm fragmanı yayınlandı

‘Yalaza’ Kahkaha ve Duygu Dolu Bir Bölümle 30 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de TRT1’de.

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Yalaza 3. bölüm fragmanı yayınlandı

Ünlü yapımcı ve yönetmen Osman Sınav ve mizah dünyasının usta ismi Hasan Kaçan’ı bir araya getiren ve her hafta ilgiyle beklenilen ‘Yalaza’ dizisinin yeni bölümü; 30 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de TRT1’de ekranlarında.

Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Yalaza’nın başrollerini, Sinan Albayrak, Didem Balçın, İpek Tuzcuoğlu, Erol Aksoy, Kadir Çöpdemir, Hasan Kaçan paylaşıyor.

Dizinin üçüncü bölümünde neler olacak?

Taraklı kasabasının sakin hayatına bir meteor gibi düşen Alev, yanında belayı da getirmiştir. Her ne kadar kasabanın Yalaza’cısı Settar Baba ve Santral kurdukları oyunla belayı kovsalar da, Alev kasabada olduğu sürece istenmeyen hadiselere tanık olacaklardır. Kasaba halkı, İbrahimi yıllardır seven Nalan sayesinde acaba Alev’den kurtulabilecek midir?

Alev’i kötü adamlara teslim eden Nalan yaptığından pişman olacak mıdır? Oral, İsmail ve Fatih’in kızlarında gözü olduğunu öğrenen İbrahim, onlara nasıl bir ders verecektir?

Yıllar önce kaybettiği aşkı olan Alev’in geri dönüşüyle mutlu olan İbrahim, kasabaya gelen bir adamın “Alev’in kocasıyım” demesi ile girdiği şoku atlatabilecek midir? Peki İbrahim’in kızları Nalan-Alev ve babaları arasında kalmışken nasıl bir tercih yapacaklardır?

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