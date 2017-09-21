'Yalaza' 2. bölümü ile Cumartesi akşamı TRT1'de

Ünlü yapımcı ve yönetmen Osman Sınav ve mizah dünyasının usta ismi Hasan Kaçan’ı bir araya getiren, ilk bölümü büyük ilgiyle izlenilen ‘Yalaza’ dizisinin ikinci bölümü; 23 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de TRT1’de ekranlarında…

Güçlü ve tecrübeli oyuncu kadrosuyla “Yalaza”…

Başrollerini Sinan Albayrak, Didem Balçın, İpek Tuzcuoğlu, Erol Aksoy, Kadir Çöpdemir, Hasan Kaçan ve daha bir çok deneyimli oyuncunun paylaştığı, TRT 1’in yeni komedi dizisi, ‘Yalaza’ 23 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de ikinci bölümü ile ekranda yer alacak.

İzleyiciler “Yalaza”yı çok sevdi / sosyal medyada: TT…

İlk bölümü ilgiyle izlenilen ve sosyal medyada TT (trend topic) olmayı başaran dizi; güçlü oyuncu kadrosu, birbirinden renkli karakterleri ve sürükleyici konusu ile dikkat çekiyor… Osman Sınav ve Hasan Kaçan birlikteliği ile ortaya çıkan ‘Yalaza’, alışıldık Anadolu dizilerinden farkını özgün anlatımıyla da ortaya koyuyor.

Dizinin ikinci bölümünde neler olacak?

Yalaza’ şakasının mucidi Taraklı halkı, güne, bütün kasabanın boydan boya bayraklarla donatılmış halde olduğunu görerek başlar… Ortalık ‘gümbür-gümbür’ mehter marşıyla inliyordur.

Dizinin Fatih’i başta olmak üzere insanlar oldukça coşkuludur. Acaba bu tablo neyin habercisidir?

İlk bölümde; vefat ettiği sanılan Marangoz İbrahim usta az kalsın gömülecekken son anda “Santral’in, ahaliye Yalaza yapması” sayesinde kurtulur! İbrahim usta, traktör üzerinde götürülürken bütün ‘gizli-aşk’ları duymuştur. Bakalım kızlarının peşinde olan, Oral, İsmail ve Fatih, bu bölümde Marangoz İbrahim’in gazabından kurtulabilecekler midir?

Çocukluk aşkı İbrahim’i”, az kalsın öldürecek olan “Alev” ise, Taraklı’ya adeta peşine belayı da takıp gelmiştir. Kasabanın ‘Yalaza’cısı Santral ve Settar, hemşerilerini bu ‘beladan’ kurtaralabilecek midir?