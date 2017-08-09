Yaban arıları kışı 'arı oteli'nde geçirecek

Ortahisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, dünyadaki birçok araştırma çalışmasında arıların ekolojik dengeyi koruduklarının tespit edildiği belirtildi.

Bunun yanı sıra arıcılığın finansal girdi olarak ekonomiye büyük katkı sağladığına işaret edilen açıklamada, arıcılığın ekonomik ve ekolojik değerini göz önünde bulunduran Ortahisar Belediyesinin, Beşirli'de inşa ettiği ve 20 Ağustos'ta açılacak Ekopark'a arı oteli kurduğu kaydedildi.

Açıklamada, Ortahisar'ın yeşil gözü Ekopark'a yapılan arı oteli ile alanda oluşturulan polen bahçesinde beslenen yaban arılarının, kullanıcılardan uzak bir köşede kışı geçirmelerinin sağlanacağı vurgulanarak, böylece Türkiye'de bir ilk olacak proje ile tarım gelirlerinde yeni bir katma değer yaratılacağı, Beşirli'de başlanan bu projenin ilerleyen günlerde ilçenin uygun alanlarına da yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, tüketilen tüm besinlerin yüzde 80'inin doğrudan bağlı olduğu arı popülasyonlarının desteklenmesiyle meyve ve sebzelerin dolgun, verimli ve yüksek rekolteli olmalarına katkı sağlanacağını belirtti.

Genç, İngiltere'de 2006 yılında yapılan bir araştırmada, arıların sadece soya üretimindeki katkılarının yılda yaklaşık 20 milyar dolar olduğunun ortaya konulduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Arıların ekonomik önemleri anlaşılınca özellikle son 10 yılda sıkça görülmeye başlayan toplu arı ölümlerinin de nedenleri araştırılmaya başlandı. Sonuçta elde edilen veriler, arıların özellikle kent alanlarında polen eksikliği nedeniyle yaşam alanlarının azaldığı, kışı geçiremedikleri, bunun sonucunda da öldüklerini ortaya koymuştur. Biz de bu araştırmadan yola çıkarak bölgede yaşayan yaban arıları ve göç eden diğer bal arılarının yaşamsal alanlarını fazlalaştırmak için ilçemizin çeşitli yerlerine arı otelleri inşa edeceğiz. Bunların ilki, Ekopark içerisine yerleştirdiğimiz arı oteli oldu."