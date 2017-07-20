  • 20 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Walking Dead’in 8. sezon tarihi belli oldu

Hayranlarının heyecanla beklediği ‘Walking Dead’in 8. sezonunun yayın tarihi açıklandı.

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Walking Deadin 8. sezon tarihi belli oldu

Tüm dünyada milyonlarca hayranı bulunan ünlü 'Walking Dead' dizisi heyecanla beklenen 8. sezonunun yayın tarihini açıkladı.

Yeni sezonun ilk bölümü, aynı zamanda dizinin 100’üncü bölümü olacağından özel bir de afiş hazırlandı.

Walking Dead’in merakla beklenen 8. sezon 1. bölümü ABD’de 22 Ekim’de, dünyada ise 23 Ekim’de başlıyor.

Frank Darabont tarafından geliştirilen Amerikan televizyon dizisinin hikayesi; Robert Kirkman, Tony Moore ve Charlie Adlard’ın aynı adlı çizgi romanına dayanıyor.

Dizi, yeni sezon çekimleri esnasında John Bernecker adlı dublörün hayatını kaybetmesine yol açan set kazasıyla gündeme gelmişti.

Bernecker, Austin Amelio ile sahne çekerken 6,5 metre yükseklikteki balkondan düşmüştü. 

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