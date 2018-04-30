Viyana'dan İstanbul'a uzanan rota: Sultanlar Yolu

Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın Viyana kuşatması sırasında kullandığı güzergah, son yılların ilgi çeken yürüyüş rotaları arasında.

Avusturya'nın başkenti Viyana'dan başlayan 2 bin 100 kilometrelik Sultanlar Yolu rotası, İstanbul'da bitiyor.

Viyana'dan başlayan rotayı takip edenler 9 ülkeyi geçiyor: Avusturya, Slovakya, Macaristan, Hırvatistan, Sırbistan, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye.

Sultanlar Yolu, 2010 yılında Sufi Yolu Vakfı Başkanı Sedat Çakır'ın işaretlemeleriyle aktif hale geldi. 390 kilometrelik Edirne, Kırklareli ve İstanbul işaretlemesine Edirne Doğa Sporları Kulübü Derneği de katkı sağladı.

Viyana'dan yola çıkanlar, Avrupa ülkelerini geçtikten sonra Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Sultanlar Yolu'nun Türkiye kısmına giriş yapıyor.

Edirne'deki pek çok köyün içinden geçenler, Trakya'nın güler yüzlü insanlarıyla da tanışıyor. Gezginlere kimi yaptığı bazlamadan ikram ediyor kimi köy kahvesinde çay ısmarlıyor. Rota, İstanbul'da Süleymaniye Camii'nde sona eriyor.

Sufi Yolu Vakfı Başkanı Sedat Çakır, rotanın Viyana kuşatmasında kullanılan güzergahtan oluştuğu için adının "Sultanlar Yolu" olduğunu söyledi.

"Talep üzerine bu güzergahı bisiklet yolu olarak da hazırlıyoruz. Viyana-Belgrad arasını hazırladık. Belgrad-İstanbul arasını hazırlamak için şu anda Edirne'deyiz. Burada da Edirne Doğa Sporları Kulübü'yle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yine Edirne Belediyesi ve Edirne Valiliği'yle de çalışmalarımız olacak."

Çakır, Sultanlar Yolu turu yapanların hepsinin çok mutlu olduğunu anlattı.

"Yürüyerek veya bisikletle seyahat etmenin en güzel tarafı 5 yıldızlı otelde kalmak yerine günlük yaklaşık 50 avroya mal oluyor. Köyler için çok önemli. Tura çıkan insanlar köyde konaklamayı ve yeme içmeyi tercih ediyor daha çok. Kırsal kalkınma açısından da sürdürülebilir turizm anlamında çok önemli. Aynı zamanda Edirne'yi görüyorlar. Kentin tarihi eserlerini yerinde tanıma fırsatı elde ediyorlar. Rota, Avrupa'da daha çok biliniyor. Türkiye'de henüz tam olarak tanınmıyor. Belki de yakında olduğu için pek cazip gelmiyor olabilir."

Ayrıca Çakır, Sultanlar Yolu bitiminde de Sufi Yolu'nu hazırladıklarını, o rotanın da Konya'da biteceğini söyledi.

Kaynak: AA