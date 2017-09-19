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Buradasınız : » » Viyana'da silinmeyen Osmanlı damgası

Viyana'da silinmeyen Osmanlı damgası

Viyana'da bulunan Askeri Tarih Müzesi, farklı dönem ve savaşları ait, aralarında Osmanlı'nın da bulunduğu yaklaşık 1,5 milyon savaş araç gereçlerine ev sahipliği yapıyor.

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Viyanada silinmeyen Osmanlı damgası

Avusturya’nın başkenti Viyana’da bulunan Arsenal Askeri Tarih Müzesi, 16. yüzyıldan itibaren farklı dönem ve savaşlara ait, aralarında Osmanlı'nın savaş araç gereçlerinin de olduğu yaklaşık 1,5 milyon sanat eserine ev sahipliği yapıyor.

Müze, başta 2. Viyana kuşatmasından kalan Osmanlı silah ve askeri mühimmatı olmak üzere, daha sonraki dönemlerde Habsburg hanedanlığı ve Osmanlı İmparatorluğu arasında gerçekleşen birçok savaştan elde edilen 100’ün üzerinde kılıç, hançer, ok ve sancak gibi savaş araç ve gereçlerini de bünyesinde barındırıyor.

 

 

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