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Buradasınız : » » 'Vezir Parmağı' filminin galası yapıldı

'Vezir Parmağı' filminin galası yapıldı

Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği ve baş rolünü oynadığı ''Vezir Parmağı'' filminin galası İstanbul'da yapıldı.

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Vezir Parmağı filminin galası yapıldı
Galaya, Kırmızıgül ve eşi Ece Binay ile oyuncular Gülben Ergen, Ece Uslu, Yasemin Yalçın, Coşkun Göğen ve Nuri Alço da katıldı.
 
Filmin konusu
 
Beyaz Melek, Güneşi Gördüm, New York'ta Beş Minare ve Mucize gibi filmleriyle dram ağırlıklı yapımlara imza atan Mahsun Kırmızıgül, yeni filmi Vezir Parmağı ile bu kez komedi yönü de olan bir yapıma imza atıyor.
 
3 kıtaya yayılmış, farklı coğrafyalardan ve kültürlerden insanları bünyesinde barındıran Osmanlı İmparatorluğu uzun yıllardır bitmeyen savaşlardan yeni bir tanesine daha girmektedir. Ülkenin dört bir yanından eli silah tutan erkekler asker olarak orduya alınır. İmparatorluğun 5 ayrı bölgesinden yola çıkan, farklı kültürlere ait hamallar savaşa giden bu ordunun neferleri olacaktır. AA
 
Etiketler: Türk sineması, mahsun kırmızıgül, gala, film, vezir parmağı filmi
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