Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yine 'Diriliş Ertuğrul'u övdü

Diriliş Ertuğrul dizisi, Moğollarla zorlu bir mücadele veren ve bir milletin dirilişine vesile olmak isteyen Ertuğrul Bey’in hikayesini seyirciyle buluşturuyor. TRT 1'de yayınlanan ve izlenme rekorları kıran dizi yurt dışında da büyük yankı uyandırıyor.

Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, Twitter hesabından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun Diriliş Ertuğrul hayranlığını anlattığı videoyu paylaştı.

Venezuela Devlet Başkanı Sayın Nicolas Maduro'ya Diriliş Ertuğrul dizisi hakkındaki düşünceleri için teşekkürlerimi sunuyorum. pic.twitter.com/ToE6hkyjum — Mehmet Bozdağ (@mmehmetbozdag) 30 Mayıs 2018

Dizinin hayranı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro daha önce börk şapkası ve “IYI” yazılı sancak ile poz vermişti.

Kaynak: TRT Haber