  • 30 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 4.467
    EURO 5.207
  • BIST 103869.02
    ALTIN 186.946
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yine 'Diriliş Ertuğrul'u övdü

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yine 'Diriliş Ertuğrul'u övdü

Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun Ertuğrul hayranlığını anlattığı videoyu paylaştı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Diriliş Ertuğrul dizisi, Moğollarla zorlu bir mücadele veren ve bir milletin dirilişine vesile olmak isteyen Ertuğrul Bey’in hikayesini seyirciyle buluşturuyor. TRT 1'de yayınlanan ve izlenme rekorları kıran dizi yurt dışında da büyük yankı uyandırıyor.

Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, Twitter hesabından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun Diriliş Ertuğrul hayranlığını anlattığı videoyu paylaştı. 

 


 

Dizinin hayranı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro daha önce börk şapkası ve “IYI” yazılı sancak ile poz vermişti.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: TRT 1, nicolas maduro, Diriliş Ertuğrul
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER