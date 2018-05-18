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Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun 'Diriliş Ertuğrul' hayranlığı

TRT 1'in izlenme rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun börk şapkasıyla verdiği pozu paylaştı.

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Venezuela Devlet Başkanı Maduronun Diriliş Ertuğrul hayranlığı

Diriliş Ertuğrul dizisi, Moğollarla zorlu bir mücadele veren ve bir milletin dirilişine vesile olmak isteyen Ertuğrul Bey’in hikayesini seyirciyle buluşturuyor. 

TRT 1'de yayınlanan ve izlenme rekorları kıran dizi yurt dışında da büyük yankı uyandırıyor.

Nicolas Maduro da Diriliş Ertuğrul hayranı

Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, Twitter hesabından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun börk şapkası ve “IYI” yazılı sancak ile verdiği pozu paylaştı.

 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: TRT 1, nicolas maduro, mehmet bozdağ, Diriliş Ertuğrul
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