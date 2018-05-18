Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun 'Diriliş Ertuğrul' hayranlığı

Diriliş Ertuğrul dizisi, Moğollarla zorlu bir mücadele veren ve bir milletin dirilişine vesile olmak isteyen Ertuğrul Bey’in hikayesini seyirciyle buluşturuyor.

TRT 1'de yayınlanan ve izlenme rekorları kıran dizi yurt dışında da büyük yankı uyandırıyor.

Nicolas Maduro da Diriliş Ertuğrul hayranı

Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, Twitter hesabından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun börk şapkası ve “IYI” yazılı sancak ile verdiği pozu paylaştı.

Diriliş Ertuğrul'u hayranlıkla takip eden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bizlere selam göndermiş. Sayın Maduro'ya bu nezaketi için teşekkür ederim. pic.twitter.com/DzzFPsyuyL — Mehmet Bozdağ (@mmehmetbozdag) 18 Mayıs 2018

Kaynak: TRT Haber