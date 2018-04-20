Van Gölü'nün muhteşem manzarası paraşüt tutkunlarını bekliyor

Van Gölü kıyısındaki Altınsaç ve İn koyları, "gökyüzüne dokunmak" isteyen yamaç paraşütü tutkunlarının yeni adresi.

Altınsaç ve İn koyları, aynı anda 650 metreden birçok paraşüte kalkış imkanı sağlayan ve iniş yapılan zemini, doğal çimle kaplı yemyeşil ormanları, St. Thomas Manastırı ve Van Gölü'nün mavisi eşliğinde yamaç paraşütü tutkunlarını ağırlıyor.

Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, farklı bir keyif yaşamak isteyen adrenalin tutkunu sporcularu Van Gölü'ne davet ediyor.

Gevaş Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türk Hava Kurumu Van Şubesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden bölgeye gelen 20 paraşütçü, bir süre Van Gölü semalarında uçtuktan sonra kıyıya indi.

Hakan, yamaç paraşütünün Van Gölü kenarındaki doğasıyla muhteşem yerde yapılabileceğini göstermek amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini söyledi:

"20 sporcumuzla bu etkinliği gerçekleştirdik. Van Gölü koyları, ülkemizin en güzel yerleri arasında. Burası aynı zamanda tarihi ve kültürel bir mekandır."

"Van Gölü koylarıyla Fethiye'ye rakibiz"

Hakan, yamaç paraşütünün kentte yaygınlaşması için farklı etkinlikler düzenlemeyi planladıklarını anlattı:

"Bu güzelliği görmek ve hissetmek için yurdun her tarafından sporu ve doğayı seven insanları Van'a davet ediyoruz. Sadece doğayı değil tarihi hissetme adına da Van Gölü kenarındaki bu muhteşem yerin ülkemizin diğer yerlerinden eksiği yok. Denizle doğayı buluşturan ve tarihi de bunun içine katan Van Gölü koylarıyla, Fethiye'ye rakibiz. Dünyada bu rakımda bir güzellik az bulunur."

Yamaç paraşütü eğitmeni Hamdi Şiray ise bölgedeki bir çok dağın yamaç paraşütü yapmaya uygun olduğundan bahsetti:

"Ülkemizde yamaç paraşütü giderek yayılıyor. Biz de 15 gün boyunca Van'ın farklı noktalarında uçuşlar gerçekleştireceğiz. Fethiye'de yapılan tandem (ikili) uçuşları bu ilimizde de rahatlıkla yapılabilir. Van'da yamaç paraşütü için çok güzel tepeler var. Ulaşım ve bir takım çalışmalarla burası turizme hizmet edebilir."

Kaynak: AA