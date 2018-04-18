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Buradasınız : » » Vakıflar'ın restorasyon çalışmaları derse konu oldu

Vakıflar'ın restorasyon çalışmaları derse konu oldu

Vakıflar Genel Müdürlüğü, yurt içinde ve yurt dışında pek çok restorasyon gerçekleştiriyor. Makedonya'daki Haydar Kadı Cami restorasyonu ise bir dersin konusu oldu.

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Vakıfların restorasyon çalışmaları derse konu oldu

Yurt içinde ve yurt dışında pek çok restorasyon gerçekleştiren Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Makedonya'daki Haydar Kadı Cami restorasyonu, bu ülkedeki bir üniversitede ders konusu oldu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye'de 5 binden fazla eseri restore ederek Osmanlı mirasını yaşatıyor.

Yurt dışında, özellikle Balkanlar'da, son yıllarda yaptığı vakıf eserleri restorasyonuyla da dikkati çekiyor.

Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Vakıflar Kanunu'nda 2008'de yapılan yasal değişiklikten sonra yurt dışındaki vakıf kültür varlıklarının restorasyonlarına başlayabildiklerini söyledi.

Ertem, bu eserlerin muhafazası, onarımı ve yaşatılmasından sorumlu olduklarını, Osmanlı Devleti'nin hizmet götürdüğü her yere onların da hizmet götürmesi gerektiğinden de bahsetti.

Bosna-Hersek'te öğrenci yurdu inşa edildi

Ertem, yurt dışındaki vakıf kültür eserlerinin restorasyon çalışmalarına ilk olarak Bosna Hersek'teki İsabey Hamamı'yla başladıklarını anlattı. Ertem şunları söyledi:

"Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak 2013'ten sonra bu restorasyon çalışmalarını başlattık. Bosna Hersek, Makedonya, Kosova ve Arnavutluk'ta olmak üzere şu an 47 eserin projelendirilmesi ve restorasyon çalışmalarına başlandı. Bunlardan iki tanesinin restorasyonu bitti. İsabey Hamamı ile Makedonya'daki Haydar Kadı Camisi'nin restorasyonları tamamlandı. Diğerlerinin ise proje çalışmaları sürüyor."

Müdürlük, Bosna Hersek'te, Osmanlı'dan kalan bir vakıf mülkünün üzerine üniversite öğrenci yurdu inşa etti. Bu yurt Bosna Vakıflar İdaresi'ne teslim edilecek.

Vakıflar, 2010'dan bu yana önemli çalışmalar ortaya koydu. 

Kaynak: AA

Etiketler: Vakıflar Genel Müdürlüğü, türkiye, Makedonya, Haydar Kadı Cami, ders
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